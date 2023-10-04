Diese Versicherer bieten die beste KI-Unterstützung im Maklervertrieb

17.12.2025 – Die Allianz bietet aus Sicht von Versicherungsmaklern die beste Vertriebsunterstützung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2025, die auf einer Maklerbefragung beruhen. Sie schaffte es am häufigsten in die Top Drei der Befragten und wurde auch am häufigsten an erster Stelle genannt. An zweiter Stelle folgt jeweils die Domcura.

Im Sonderthema der Asscompact Trends IV/2025 wurde die Einstellung der Makler zur künstlichen Intelligenz (KI) untersucht. Die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführte Studie basiert auf einer standardisierten Onlinebefragung von jeweils mehreren Hundert Versicherungsmaklern zu zahlreichen Vertriebsthemen.

Hintergründe zur Methodik

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 311 Personen angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober 2025.

Rund 86 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 28,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,6 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast 44 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Allianz mit der besten KI-Unterstützung

Unter anderem sollten die Interviewten im Rahmen der Umfrage diejenigen drei Versicherungsunternehmen benennen, die ihnen die beste Vertriebsunterstützung durch KI bieten.

Eindeutiger Spitzenreiter hinsichtlich der Nennungen insgesamt sind die Allianz Versicherungen. Das Unternehmen gehört bei der Hälfte der Befragten zum Spitzentrio. An zweiter Stelle landete die Domcura AG mit einem nicht einmal halb so großen Anteil von einem knappen Viertel.

Den Bronzerang sicherten sich die VHV Versicherungen, die jeder fünfte Umfrageteilnehmer nannte. Die vierte Position belegen die Axa Versicherungen (15 Prozent) knapp vor die Haftpflichtkasse VVaG (14 Prozent). Dahinter folgen mit ebenfalls zweistelligen Werten die Barmenia Versicherungen, die Stuttgarter Versicherungen und die Nürnberger Versicherungen.

Am häufigsten (von mehr als jedem vierten Makler) an erster Stelle genannt wurde die Allianz. An zweiter Stelle folgt ebenfalls die Domcura mit einem Anteil von fast einem Fünftel. An dritter Stelle liegt die VHV (zehn Prozent). Den vierten Platz teilen sich die Alte Leipziger Versicherungen und die Haftpflichtkasse.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Weitere Studienergebnisse

Wie die Studienautoren hervorheben, wird das Thema KI immer wichtiger im Maklermarkt. So sehen aktuell fast zwei Drittel der Befragten KI als relevant für den Markt an. Bei einer gleichgelagerten Umfrage vor anderthalb Jahren lag der Anteil noch bei gut der Hälfte.

Fast jeder Zweite hält das Thema inzwischen für den eigenen Vermittlerbetrieb für wichtig. Im Sommer 2024 äußerte sich nicht einmal jeder Dritte entsprechend.

Von dem Einsatz von KI durch Versicherer erhoffen sich die Makler insbesondere einen beschleunigten Angebots- und Auftragsprozess, wie mehr als drei von vier Interviewten in gestützter Abfrage angaben. Dahinter folgen eine effizientere Schadenbearbeitung (knapp zwei Drittel) und eine verbesserte Risikoprüfung beziehungsweise ein verbessertes Underwriting (fast 60 Prozent).

Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.