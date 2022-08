Diese Unfallversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

26.8.2022 – Der Haftpflichtkasse bringen unabhängige Vermittler die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Unfallversicherung entgegen. Dahinter folgen dicht beieinander VHV, Basler, Rhion und Interrisk. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2022“.

In der Unfallversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 26.7.2022). Die Geschäftsanteile wurden in der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2022“ von der BBG Betriebsberatungs GmbH gemessen.

Basis der Studie ist eine im Mai unter unabhängigen Vermittlern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 336 unabhängigen Vermittlern angegeben. 85 Prozent der Befragten waren männlich, 15 Prozent weiblich. Sie haben rund 27 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 55,6 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Unfallpolicen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Mit dem höchsten Anteil an Fürsprechern von über drei Vierteln und dem niedrigsten Anteil an Kritikern von nicht einmal einem Fünfzigstel sicherte sich die Haftpflichtkasse auch hier die Spitzenposition. Der NPS-Wert beläuft sich auf fast 77.

VHV vor Basler, Rhion und Interrisk

In einem engen Vierkampf um den Silberrang setzte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Sie liegt auch beim Geschäftsanteil an zweiter Stelle.

Jeweils knapp dahinter folgen die Basler Sachversicherungs-AG, die Rhion Versicherung AG und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group. Alle vier Akteure weisen NPS-Werte von über 60 aus.

Anteile an Fürsprechern und Kritikern

Die Basler und die Rhion kommen auf Promotorenanteile von jeweils über 70 Prozent. Allerdings zählt bei ihnen auch jeder achte beziehungsweise neunte Befragte zu den Detraktoren. Bei der VHV stand der zweitniedrigste Kritikeranteil von unter vier Prozent dem nur sechsthöchsten Fürsprecheranteil von knapp zwei Dritteln gegenüber.

Für die Interrisk wurden der fünfthöchste Promotoren- (über zwei Drittel) und drittniedrigste Detraktorenanteil (sieben Prozent) gemessen. Der Versicherer schnitt zwei Plätze schlechter ab als beim Geschäftsanteil. Die Basler landete diesbezüglich einen Rang höher, die Rhion zwei Positionen.

Die Stärken…

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität gewisse Anhaltspunkte für die abweichenden NPS-Werte.

In Führung liegt die Haftpflichtkasse mit 93 von 100 möglichen Zählern. Die Roßdorfer schafften es in zwölf der 13 abgefragten und nach Relevanz gewichteten Zufriedenheitskriterien in die Top Drei. Dabei wurde die Gesellschaft in fast allen Aspekten am besten beurteilt.

Dazu gehören mit der Schadenregulierung, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Neugeschäftsabwicklung, dem Image und dem Bestandskundenservice fünf der sechs wichtigsten Kriterien. Im Top-Kriterium Produktqualität landeten die Roßdorfer mit einem Zähler Rückstand an zweiter Stelle.

…der Spitzenreiter

Drei Zähler hinter der Haftpflichtkasse positionierte sich die VHV. In den drei wichtigsten Aspekten liegt das Unternehmen mit höchstens drei Punkten Rückstand in unmittelbarer Schlagdistanz zum Spitzenplatz. Die Hannoveraner erzielten sechs Top-Drei-Platzierungen.

Die Vermittler sehen den Anbieter beim Bestandskundenservice an zweiter Position. Hinzu kommen dritte Plätze in Sachen Neugeschäftsabwicklung, Angebotsrechner und -unterlagen sowie Digitalisierungsgrad. Bei der dezentralen Vertriebsunterstützung reichte es sogar zum geteilten Spitzenrang.

Die 574-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2022" enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.