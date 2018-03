Die beliebtesten Kfz-Flottenversicherer aus Vermittlersicht

21.3.2018 – Das Kfz-Flottengeschäft besitzt für die unabhängige Vermittlung einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert, wie die Asscompact Trends I/2018 zeigen. Favoriten der Makler und Mehrfachvertreter sind die VHV Allgemeine und die Kravag.

WERBUNG

Die Kraftfahrt-Flottenversicherung gehört schon seit vielen Jahren zu den großen Sorgenkindern der Schaden-/Unfallversicherer und schreibt tiefrote Zahlen. Auf Zehnjahressicht lag die Combined Ratio (nach Abwicklung in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) bestenfalls bei 106 Prozent.

Kommt es dann noch zu regional gehäuften Extremwetterereignissen, geht die Quote schnell Richtung 115 oder sogar 120 Prozent, wie Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zeigen (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Kaum Hoffnung auf Gewinne

Zwar laufen schon seit geraumer Zeit Sanierungsmaßnahmen (VersicherungsJournal 27.2.2015, 25.2.2016, 20.2.2017). Die Hoffnung auf eine kurz- und sogar mittelfristige Verbesserung haben Branchenexperten kürzlich auf einer Fachtagung allerdings zunichte gemacht.

Harald Seliger, Leiter Kraftfahrt Vertrag der R+V Allgemeine Versicherung AG, berichtete von einer Schadenquote auf einem hohen Niveau von 95 bis 96 Prozent im Flottengeschäft. Im Privatkundengeschäft seien es zuletzt deutlich unter 90 Prozent gewesen. Laut Seliger ist im Flottengeschäft bei der Combined Ratio „noch lange nicht“ mit einem Wert von unter 100 Prozent zu rechnen (VersicherungsJournal 1.3.2018).

Nach Beobachtung von Dr. Michael Pickel, Vorstand der E+S Rückversicherung AG, macht das aufnahmefähige Marktumfeld eine vollumfängliche Sanierung fast unmöglich (VersicherungsJournal 27.2.2018).

Brummender Markt

Dabei brummt der Markt, was die Fahrzeugzulassungen angeht. In den letzten Jahren gab es immer neue Höchststände bei den Neuzulassungen – und eine Trendumkehr ist nach Experteneinschätzung nicht in Sicht.

Zudem ist der Anteil der Flotten-Kfz an den insgesamt versicherten Fahrzeugen zuletzt auf über 5,2 Prozent gestiegen. 2017 brachten rund fünf Millionen versicherte Risiken in diesem Segment nach vorläufigen GDV-Zahlen rund 3,6 Milliarden Euro Prämie in die Bücher der Kompositversicherer.

Der Versicherungsmakler Aon Risk Solutions (ARS) in Deutschland sieht im Flottengeschäft sogar die Zukunft für die Kfz-Versicherer. Denn durch den „unumkehrbaren“ Trend zur Automatisierung – Stichwort autonomes Fahren – drohe zumindest der Kfz-Haftpflichtversicherung mittel- bis langfristig das Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit (VersicherungsJournal 6.9.2017).

Flottengeschäft: große Bedeutung im Maklermarkt

Auch auf dem unabhängigen Vermittlermarkt spielt die Flottenversicherung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. In der Absatzhitparade der aktuellen Auflage I/2018 der Asscompact Trends landete diese Produktgruppe als zweitbeste aus dem Gewerbekundenbereich auf dem elften Rang (VersicherungsJournal 2.3.2018).

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Für die aktuelle Auflage waren es 397, die Umfrage fand im Januar 2018 statt.

Fast die Hälfte der unabhängigen Vermittler berichtete von einem „(sehr) guten“ Geschäft im zu beurteilenden Schlussquartal 2017. Auf der anderen Seite lief es nur bei rund jedem fünften Befragten „(sehr) schlecht“.

Die Favoriten der Vermittler

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Kfz-Flottenversicherung zeigt sich an der Spitze ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier liegt aktuell – wie auch im Privatkundengeschäft (VersicherungsJournal 22.2.2018) – die VHV Allgemeine Versicherung AG knapp vor der Kravag Allgemeinen Versicherungs-AG. Beide Gesellschaften konnten jeweils fast jede fünfte Favoritenstimme auf sich vereinen.

Nicht weit dahinter folgt die Allianz Versicherungs-AG, für die in etwa jeder sechste unabhängige Vermittler votierte. An vierter Stelle liegt die R+V Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil an den Favoritennennungen von einem Achtel.

Auf- und Absteiger

In der Rangliste gab es einige Verschiebungen. So holte sich die VHV den Spitzenplatz zurück, den sie im Vorquartal an die Kravag verloren hatte. Während die Allianz an der R+V vorbei auf die dritte Position zog, festigte die Axa Versicherung AG den fünften und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG den sechsten Rang.

Die Württembergische Versicherung AG überholte die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG und liegt nun an siebter Stelle. Position neun teilen sich die Alte Leipziger Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG. Dabei verbesserte sich die Alte Leipziger gleich um sieben Plätze, die Ergo um zwei. Gründe für die Nennung als Favoriten werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends I/2018“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.