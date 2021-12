Corona: Wie junge Menschen ihre Finanzlage einschätzen

20.12.2021 – In einer Studie untersucht die Metallrente die finanzielle Situation von Erwachsenen bis 27 Jahren und ihre Bereitschaft, Rücklagen zu bilden. Das Ergebnis: Die Mehrheit meint, dass Corona ihr Sparverhalten bisher nicht beeinflusst hat. Düster sieht es dagegen bei Geringverdienern und Arbeitslosen aus.

Zum Jahresende kündigt die Metallrente GmbH die fünfte Auflage ihrer Langzeitstudie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ für Mai 2022 an. Erste Ergebnisse veröffentlichte das Versorgungswerk bereits am vergangenen Freitag.

Im Fokus der Untersuchung steht die Wahrnehmung junger Erwachsener zwischen 17 und 27 Jahren in und nach der Coronakrise zu ihren finanziellen Perspektiven und ihrer Bereitschaft beziehungsweise ihrem Vermögen vorzusorgen.

Alle drei Jahre werden für den Report rund 2.500 Personen zu ihren Vorstellungen, ihrem Sparverhalten, ihrem Wissen in Finanzfragen sowie ihren Planungen zur eigenen Altersvorsorge befragt. Bei Erhebung und Auswertung der Daten arbeitet Metallrente mit Kantar Public zusammen.

Keine finanziellen Verluste trotz Pandemie

Die gute Nachricht der Auswertung: Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen (51 Prozent) spürt bisher keine finanziellen Einbußen durch Corona. 16 Prozent nehmen sogar eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation durch die Pandemie wahr.

Ein Drittel (33 Prozent) glaubt dagegen, dass sie jetzt schlechter dastehen als vor Ausbruch der Krise. Bei den Personen, die wenig Geld zur Verfügung haben, ist dieser Anteil aber deutlich höher. 43 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit sagen, dass sich ihre finanzielle Situation durch Corona verschlechtert hat. Bei den Arbeitslosen sind es mehr als die Hälfte (56 Prozent).

Für ihre berufliche Karriere rechnen 32 Prozent mit einer Verschlechterung durch die Pandemie, was die eigene Laufbahn angeht. 56 Prozent der Befragten gehen dagegen von keinen Veränderungen im Vergleich zu ihrer aktuellen Situation aus.

Soziale Schere geht weiter auseinander

Über die Hälfte der jungen Erwachsenen meinen, dass Corona ihr Sparverhalten bisher nicht beeinflusst habe. Doch Befragte in einer finanziell angespannten Lage haben es jetzt schwerer, Rücklagen zu bilden und vorzusorgen.

Fast ein Drittel der Teilnehmer in dieser Gruppe (30 Prozent) gibt an, jetzt weniger Geld auf die hohe Kante legen zu können als vor Corona-Pandemie. Umgekehrt gibt es bei den jungen Menschen, die ihre finanzielle Lage als „sehr gut“ beschreiben, die Tendenz, mehr für die Zukunft zu sparen.

Studie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ (Bild:Metallrente). Zum Vergrößern Bild klicken.

Jeder Vierte (27 Prozent) legt nach eigenem Empfinden aktuell sogar mehr als vor der Pandemie zurück. Trotz Corona sei die Mehrheit der Jüngeren zuversichtlich, auch in Zukunft, Geld fürs Alter zurücklegen zu können. Sechs von zehn gehen davon aus, dass die Viruskrise nichts daran ändern wird. Jeder Zehnte will sogar für die eigene Altersvorsorge mehr machen.

„Das Sparverhalten ist durch Corona stabil und teilweise sogar besser geworden. Aber dies ist keineswegs beruhigend. Denn die soziale Schere geht weiter auseinander“, lässt sich Heribert Karch, als Geschäftsführer des Versorgungswerks die letzten Tage im Amt, zu den Ergebnissen in einer Mitteilung zitieren.

Chefwechsel bei Metallrente zum Jahresanfang

Die Metallrente ist eine gemeinsame Einrichtung von Gesamtmetall und IG Metall. Das Unternehmen kündigte im September einen Wechsel in der Chefetage an. Karch, Geschäftsführer seit Gründung des Versorgungswerks vor 20 Jahren, geht in den Ruhestand. Er übergibt zum 1. Januar an Hansjörg Müllerleile und Kerstin Schminke (VersicherungsJournal 8.9.2021).

Schminke ist ausgewiesene Expertin für betriebliche Altersversorgung (7.10.2016). Karch hat bereits Anfang 2019, nach acht Jahren, sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba) abgegeben (19.3.2021).