App-Award 2026: Das sind die Sieger aus der Versicherungsbranche

19.1.2026 – Mit dem „Deutschen App-Award 2026“ haben Disq und NTV in drei Versicherungskategorien neun Unternehmen aus der Assekuranz ausgezeichnet. Dies waren die KKH, die BKK Mobil Oil und die Techniker (Krankenkasse-Apps), die Barmenia, die Cosmos und die Signal Iduna (Versicherer-Apps: Allgemein) sowie die Allianz, die Debeka und die Generali (Versicherer-Apps: Gesundheit).

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat Mitte Januar im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH den „Deutschen App-Award 2026“ vergeben – aktuell in 48 Kategorien.

Verbraucher gaben ihre App-Bewertung in einer Umfrage ab

Um die beliebtesten Apps in Deutschland zu identifizieren, wurden mittels einer Kundenbefragung Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit gemessen. Dabei konnten die Konsumenten solche Apps bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten.

Die Studie basiert auf einer Befragung von Verbrauchern ab 16 Jahren über ein Online-Access-Panel mit einem standardisierten Fragebogen. Zwischen Juli und August 2025 gingen 23.297 Kundenurteile ein. In die finale Analyse gelangten den Angaben zufolge 344 Apps, „die in der Befragung eine ausreichend hohe Zahl an Bewertungen erreichten“. Konkrete Angaben machten die Studienautoren nicht.

WERBUNG

Zufriedenheitswerte und fünfstufige Notenskala

Neben der Weiterempfehlungsbereitschaft und dem Punkt „Angebot und Leistung“ (Qualität und Nutzen der Funktionen; Preis-Leistungs-Verhältnis; Funktionsumfang; Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der App et cetera) wurde auch abgefragt

die Zufriedenheit mit dem Kundenservice (regelmäßige technische Updates; Kontaktmöglichkeiten; Reaktionen auf Kundenanfragen; Wartezeiten; Freundlichkeit; Beratungskompetenz; Hilfestellung/schnelle Problemlösung et cetera) sowie

die Zufriedenheit mit der Bedienungsfreundlichkeit (kundenfreundlicher Einstiegsprozess; Menüführung; Design; Umfang und Verständlichkeit der Inhalte; Strukturierung der App; Erlebnisfaktor; bedarfsgerechte Funktionalität et cetera).

Zu Bewertung stand eine fünfstufige Skala von „minus 2“ bis „plus 2“ zur Verfügung (von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ beziehungsweise in Sachen Weiterempfehlung abgestuft von „nein“ bis „ja“).

Die Sieger unter den Versicherer-Apps allgemein …

In der Kategorie „Versicherer-Apps (Allgemeine)“ erhielten den Studienunterlagen zufolge insgesamt neun Applikationen eine ausreichende Anzahl von Kundenbewertungen. Folgende Testkandidaten schafften es in die Top Drei und damit unter die Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge):

Leer aus gingen die Offerten der Allianz Versicherungen, der Axa Versicherungen, der Continentale Versicherungen, der Gothaer Versicherungen, der Huk-Coburg Versicherungen und der Württembergischen Versicherungen.

… und im Bereich Gesundheit

Im Segment „Versicherer-Apps (Gesundheit)“ wurden die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG ausgezeichnet. Die fünf Angebote der Arag Krankenversicherungs-AG, der Gothaer, der Halleschen Krankenversicherung a.G., der Hansemerkur Krankenversicherung AG und der Huk-Coburg schafften es nicht unter die Preisträger.

In der Rubrik „Fitness & Gesundheit: Krankenkassen-Apps“ wurden für ihre Angebote ausgezeichnet die Kaufmännische Krankenkasse – KKH, die Mobil Krankenkasse und die Techniker Krankenkasse.

Die Liste aller Preisträger kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.