Zehn Lebensversicherer mit der Bestnote

30.10.2019 – Softfair hat die Rating-Teams der Tochterunternehmen Ascore und Softfair Analyse zusammengelegt. In dem vereinten Vergleich haben Allianz, Alte Leipziger, Condor, Continentale, Europa, Hannoversche, Ideal, LV 1871, R+V und Stuttgarter die Höchstnote erhalten. Grundlage des Scorings sind 16 Kennzahlen, überwiegend aus den Geschäftsberichten 2016 bis 2018.

In der Bewertung von Versicherungs-Unternehmen war die Softfair GmbH bislang mit zwei Tochterunternehmen aktiv. Die im Mai 2018 erworbene Ascore Das Scoring GmbH (VersicherungsJournal 31.5.2018) hat jährlich ein Scoring erstellt und die Softfair Analyse GmbH ein Rating. Letztgenanntes Unternehmen wurde inzwischen aufgelöst.

Scoring statt Rating

Die beiden Analystenteams haben nun unter der Marke Ascore Analyse ein gemeinsames Scoring veröffentlicht, das nach Unternehmensangaben „die besten Ansätze aus beiden Analysewelten vereint“.

Dabei blieb es bei dem bisher von Ascore praktiziertem Scoring, während das Softfair-Rating nach Punkten weitestgehend aufgegeben wurde. Das Scoring wurde jedoch modifiziert. Weiterhin wird für jedes Kriterium, bei dem die Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben. Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlette mit doppelter Toleranz, so wird nun ein halber Punkt vergeben.

Die ehemalige subjektive Gewichtung einzelner Kriterien beziehungsweise bewerteter Kennzahlen sei im Vergleich zum ehemaligen Softfair-Rating entfallen. Eine indirekte Gewichtung ergäbe sich allerdings durch die Anzahl der bewertungsrelevanten Kriterien in den einzelnen Wertungsbereichen, erläutert Ascore.

Nach dem Unternehmensscoring der privaten Krankenversicherer Mitte Oktober (10.10.2019) hat das Analysehaus nun auch das Unternehmensscoring der Lebensversicherungs-Unternehmen veröffentlicht.

Zehn Lebensversicherer mit der Höchstnote

Ausgewertet wurden die Kennzahlen von 68 Unternehmen aus den Geschäftsberichten 2016 bis 2018 sowie die Solvabilitätsberichte. Daraus wurden 16 Kennzahlen für die Bewertung herangezogen und in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen folgende zehn Unternehmen:

Ein knappes Drittel der Testteilnehmer erhielt fünf „Kompasse“, etwa vier von zehn Anbietern vier dieser Richtungsanzeiger. An rund jede elfte Gesellschaft wurden drei „Kompasse“ vergeben.

Für drei Testteilnehmer reichte es nur zu zwei Richtungsanzeigern und damit lediglich zu einem „ausreichend“. Hierzu gehören die Landeslebenshilfe V.V.a.G., die Rheinland Lebensversicherung AG sowie die Süddeutsche Lebensversicherung a.G.

Von den aktuellen Siegern hatten im Vorjahr bei Ascore nur Alte Leipziger, Hannoversche und Stuttgarter die Höchstnote erreicht (4.10.2018). Bei Softfair hatten zuletzt Allianz, Alte Leipziger, Continentale, Europa, Hannoversche, LV 1871, WGV und WWK die beste Bewertung erhalten (9.11.2018).

16 Kennzahlen in der Bewertung

Die 16 für das Scoring herangezogenen Kriterien umfassen die Bereiche „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“.

Für jede Kennzahl wurde eine Benchmark definiert. Diese kann um eine ebenfalls von den Analysten festgelegte Toleranz über- beziehungsweise unterschritten werden. Wird die Hürde unter Berücksichtigung der Toleranz erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt. Wird die Benchmark inklusive doppelter Toleranz erreicht, wird ein halber Punkt vergeben.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. So reicht zum Beispiel eine Verwaltungskostenquote von 2,38 Prozent aus, um den Score zu erfüllen; die von manchen Versicherern erreichten geringeren Werte führen zu keiner besseren Bewertung. Tatsächlich fällt teilweise deutlich weniger als die Hälfte der Kosten an (21.10.2019).

Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Ascore Analyse Unternehmens-Scoring Lebensversicherungs-Unternehmen Kriterien Kriterien-Erläuterung Benchmark inklusive Toleranz Benchmark inklusive doppelter Toleranz Erfahrung Verwaltetes Vermögen (Kapitalanlage inklusive FLV) Stand der Kapitalanlage inklusive fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung zum Ende des Geschäftsjahres (GDV Kennzahlen: Kapitalanlage (B) + Kapitalanlage für Rechnung und Risiko… (D)) 1,5 Mrd. 1 Mrd. Sicherheit Eigenmittelquote gemäß GDV, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Eigenmittelquote gemäß GDV (in Prozent) (GDV-Kennzahlenkatalog Kennzahl D (9)) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 154,36 132,64 Quote der festgelegten RfB, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Festgelegte RfB / Deckungsrückstellung (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 0,88 0,61 Quote der freien RfB inklusive SÜAF, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) (Freie RfB + SÜAF) / Deckungsrückstellung (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 4,78 3,92 Solvabilitätsquote II (SCR-Netto-Quote) Die Solvabilitätsquote drückt aus, inwieweit die Eigenmittel die gesetzlichen Solvabilitäts-Anforderungen überschreiten. 100,00 100,00 Solvabilitätsquote II mit Volatility Adj. SCR-Quote unter Berücksichtigung von evtl. Volatilitätsanpassungen (Volatilitätsanpassung erlaubt die Anpassung an einen risiko­adjustierten Spread der Kapitalanlage des Versicherers) 285,00 180,00 Erfolg Ergebnis-Quote, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) (Jahresüberschuss vor Gewinnabführung + Bruttoaufwendung für RfB + Direktgutschrift) / (gebuchte Bruttobeiträge + Nettoerträge aus Kapitalanlagen ohne Kapitalanlagen FLV) (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 7,36 5,36 Gewinnzuführungsquote (RfB und Direktgutschrift), 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) (RfB-Zuführung + Direktgutschrift) / (Jahresüberschuss vor Gewinnabführung + Bruttoaufwendung für RfB + Direktgutschrift) (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 86,65 81,43 Bewertungsreservequote, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Bewertungsreserve-Quote = Bewertungsreserven unter Berücksichtigung von Agien und Disagien aus Kapitalanlagen / Kapitalanlagebestand GJ (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 11,58 8,88 Abschlusskostenquote, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Abschlussaufwendungen / Beitragssumme Neugeschäft (in Prozent); GDV-Kennzahlenkatalog Kennzahl B (6) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 4,67 5,37 Verwaltungskostenquote, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Verwaltungsaufwendungen / gebuchte Bruttobeiträge GJ (in Prozent); GDV-Kennzahlenkatalog Kennzahl B (5a) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 2,38 2,88 Nettoverzinsung, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Nettoverzinsung Kapitalanlagen gemäß GDV (in Prozent); GDV-Kennzahlenkatalog Kennzahl C (8) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 3,99 3,75 Modifizierte Nettoverzinsung unter Berücksichtigung von Sondereffekten auf Grund der Zinszusatzreserve GJ, 3-Jahres-Durchschnitt (in Prozent) Modifizierte Nettoverzinsung Kapitalanlagen = Wenn Aufwand für ZZR <= 0 1) (Nettoergebnis aus Kapitalanlagen - Aufwand für die ZZR) / mittl. Kapitalanlagebestand Sonst: 2i) Nettoverzinsung, wenn Kapitalanlageüberschuss ( = Kapitalanlageergebnis abzgl. Aufwand für rechnungsmäßige Verzinsung ohne Aufwand für ZZR) <= 0, 2ii) (Kapitalanlageüberschuss * (Rohergebnis vor Steuern nach ZZR / Rohergebnis vor Steuern vor ZZR) + Aufwand für rechnungsmäßige Verzinsung ohne Aufwand für ZZR) / mittl. Kapitalanlagebestand (in Prozent) – Mittelwert der letzten 3 Jahre 3,25 3,04 Bestand Veränderung des gebuchten Bruttobeitrags, 3-Jahres-Durchschnitt (gebuchte Bruttobeiträge GJ - gebuchte Bruttobeiträge VJ) / Wurzel aus gebuchten Bruttobeiträgen VJ - Mittelwert der letzten 3 Jahre (Wurzelansatz) -9,21 -624,38 Wachstumsquote Neugeschäft, 3-Jahres-Durchschnitt (Beitragssumme Neugeschäft GJ - Beitragssumme Neugeschäft VJ) / Wurzel aus Beitragssumme Neugeschäft VJ - Mittelwert der letzten 3 Jahre (Wurzelansatz) 349,68 -1.310,08 Anteil Verpflichtungsvolumen mit Rechnungszins von über 2,09% Anteil Verpflichtungsvolumen (DRS) mit Rechnungszins von über 2,09% am gesamten Verpflichtungsvolumen (DRS) zum Ende des GJ (in Prozent) 79,55 87,52

Weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“

Die Daten für das Scoring stammen aus den Geschäfts- und SFCR-Berichten der Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2018. Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden einige Kriterien verändert oder ausgetauscht. Damit sind die Ergebnisse mit dem Vorjahr nicht direkt vergleichbar.

Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Die Liste aller bewerteten Gesellschaften und deren Score-Wert bietet Ascore auf ihrer Rechnerseite an. Die Detailergebnisse der einzelnen Anbieter werden kostenpflichtig herausgegeben.

In den Ratingunterlagen sind einige Unternehmen mit dem Zusatz „p.i.“ versehen. Bei diesen waren hauptsächlich die Daten für drei nicht-bewertungsrelevante Kriterien sowie das Score-Kriterium „Anteil Verpflichtungsvolumen mit Rechnungszins von über 2,09 Prozent“ nicht aus öffentlichen Quellen verfügbar, so das Analysehaus auf Nachfrage. Die fehlenden Werte seien näherungsweise bestimmt worden, wurde weiter mitgeteilt.

Überblick zur Marktentwicklung

Ellen Ludwig (Bild: Ascore)

Zu den Veränderungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr merkt Ascore-Geschäftsführerin Ellen Ludwig an, dass die Branche zwar das Eigenkapital leicht gestärkt habe. Andererseits sei eine „Reduzierung in der RfB – trotz höherer Zuführung zur RfB in 2018 im Vergleich zu 2017 – festzustellen. So ist die RfB-Quote auf 5,68 Prozent in 2018 nach 5,81 Prozent in 2017 gesunken.

Ludwig stellt weiter fest, dass das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) neu eingeführte „Korridorverfahren“ (19.9.2018, 20.9.2018) für die Berechnung des Referenzzinses für die Bildung der Zinszusatzreserve (ZZR) branchenweit zu einer Reduzierung des Aufwands für diesen Reserveposten geführt habe.

„Diese Tatsache ist sofort bei der Nettoverzinsung ersichtlich, die von 4,52 Prozent in 2017 stark auf 3,57 Prozent in 2018 gesunken ist. Eine im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Belastung vom Kapitalanlageergebnis durch die Finanzierung der ZZR merkt man auch bei der neu eingeführten modifizierten Nettoverzinsung. Diese betrug 3,31 Prozent in 2017 beziehungsweise 3,20 Prozent in 2018“, erläutert die Ascore-Geschäftsführerin.

Als Folge sei die Ergebnisquote, die den Gesamtüberschuss inklusive Direktgutschrift an der Summe von den gebuchten Bruttobeiträgen und Nettoerträgen aus Kapitalanlagen misst, deutlich von 8,48 auf 9,46 Prozent gestiegen.