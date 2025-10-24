Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Wann der Skiurlaub als abgebrochen gilt

15.12.2025 – Das Amtsgericht München hat den Anbieter einer Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung dazu verurteilt, die Kosten für Hotelübernachtungen eines Ehepaares zu erstatten. Geklagt hatte eine Frau, die sich bereits am zweiten Tag nach der Anreise das Bein verletzte. Statt Ski zu fahren, wurde sie operiert und musste auf die Abreise ihrer Familie warten.

In dem aktuellen Rechtsstreit klagte eine dreiköpfige Familie aus Schwaben, die einen Skiurlaub in Österreich gebucht hatte. Geplant war eine Reise mit sieben Übernachtungen in einem Hotel, das für die zwei Eltern jeweils 150 Euro und für die Tochter weitere 90 Euro pro Nacht kostete.

Vor der Buchung hatte die Familie eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung bei einer Versicherung aus München abgeschlossen. In deren Vertragsbedingungen hieß es unter anderem:

„Müssen Sie aus einem [...] versicherten Ereignis die Reise vorzeitig abbrechen, erstatten wir den kompletten Reisepreis bei Abbruch der Reise innerhalb der ersten Hälfte der versicherten Reise […] bis zur Höhe des versicherten Reisepreises.“

Versicherer soll Reisepreis für ganze Familie erstatten

Nach der Anreise am Samstag erlitt die Mutter bei einem Skiunfall am Montag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Die Frau kam ins Krankenhaus und wurde am Dienstag operiert. Bei der Entlassung am Mittwoch ordneten die Ärzte für den Transport vom Urlaubsort an, das verletzte Bein hochzulegen.

Die Frau kontaktierte den Anbieter ihrer Reiseversicherung, um den Rücktransport zu besprechen. Daraufhin bot die Gesellschaft ihr den Rücktransport am Freitag an. Die Frau blieb so lange im Hotel und reiste also bereits nach der sechsten Übernachtung mit der ganzen Familie ab.

Im Anschluss verlangte die Frau, dass der Versicherer den vollen Reisepreis für alle drei Personen erstattet. Für die zwei Erwachsenen und das eine Kind ergibt sich eine Summe von jeweils 390 Euro pro Nacht. Hinzu kamen weitere Kosten wie Skipässe in Höhe von 753 Euro.

Bereits der frühe Skiunfall führte zum Reiseabbruch

Die beklagte Versicherungsgesellschaft vertrat hingegen die Ansicht, dass die Reise nicht in der ersten Hälfte abgebrochen wurde, sondern erst mit der um einen Tag vorgezogenen Heimfahrt. Deshalb erstattete sie ihrer Kundin lediglich Kosten in Höhe von 390 Euro.

Hiergegen zog die Mutter Klage vor das Amtsgericht München, das der Klägerin mit Urteil vom 24. Februar 2025 (132 C 23372/24) in weiten Teilen recht gab. Die Richter verurteilten die beklagte Gesellschaft dazu, der Kundin immerhin den Teilbetrag von rund 1.800 Euro zu zahlen.

Denn: „Entgegen der Vorstellung der Beklagten führt nicht erst Abreise zu einem Reiseabbruch, sondern führte bereits der Skiunfall zum Reiseabbruch“, erklärt das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Rückfahrt nicht für Versicherungsschutz relevant

Darin heißt es weiter, dass die Police nicht erst die Rückfahrt als Voraussetzung für den Versicherungsschutz bestimmt. Stattdessen zähle, dass „durch Eintritt eines versicherten Ereignisses Reiseunfähigkeit zu erwarten“ ist und der Urlaub nicht mehr planmäßig fortgesetzt werden kann.

In dem vorliegenden Fall sei mit der Beinverletzung ein versichertes Ereignis eingetreten. Bereits hiermit habe die Reise ihren Sinn verloren. Aber bis zum faktischen Tourende war es noch erforderlich, die Fahrt zu organisieren.

Somit ist dem aktuellen Urteil zufolge „auch dann von Reiseabbruch auszugehen, wenn der Aufenthalt maßgeblich dem Warten auf die Abreise dient.“ Die für den Versicherungsschutz relevante Zeitspanne begann also schon mit dem Kreuzbandriss am zweiten Tag nach der Anreise.

Auch Anspruch auf Hotelkosten des Ehepartners

Das Gericht sprach der Versicherten neben dem Ersatz ihrer eigenen Hotelkosten auch die ihres Ehemanns zu. Denn nach Angaben der Klägerin war es für ihn unmöglich, den Winterurlaub einfach wie geplant fortzuführen.

Hierbei sei in einer Ehe der „Hilfe- und Zuwendungsbedarf“ nach einer Operation zu berücksichtigen, heißt es vom Gericht. „Entsprechend ist objektiv unzumutbar, den [Ehemann] darauf zu verweisen, er möge, statt im Krankenhaus zu warten, weiter Skifahren gehen.“

Keinen Erfolg hatte die Klägerin jedoch bezüglich der Hotelkosten ihrer Tochter. Denn sie habe nicht klären können, welche Folgen der Unfall auf die Reisepläne der Tochter hatte. Außerdem war es laut den Vertragsbedingungen des Versicherers ausgeschlossen, die Kosten der Skipässe zu erstatten.

