Versicherungskäse: Ergo kontert BdV-Kritik an Kidspolice

1.4.2022 – Der vom Bund der Versicherten ins Leben gerufene Negativ-Preis „Versicherungskäse“ ging in diesem Jahr an die Ergo „Kidspolice“. Das Unternehmen tritt in einer Stellungnahme gegenüber der VersicherungsJournal-Redaktion den „unbegründeten“ Ausführungen der Jury entgegen.

Die „Kidspolice“ der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG ist zum „Versicherungskäse des Jahres“ gekürt worden, wie der Initiator des Preises, der Bund der Versicherten e.V. (BdV), am Freitag bekannt gab. Die Verbraucherschutz-Organisation moniert einerseits ganz generell, dass bei fondsgebundenen Kapitallebens- und Rentenversicherungen die Kosten der Produkte meist die Rendite auffräßen.

BdV: Nur 9,53 Prozent garantierte Altersrente

Im Beispielsfall der „‚Ergo Kidspolice Balance“ erhalte ein neun Jahre altes, am 1. Januar 2013 geborenes Kind bei 25 Euro Monatsbeitrag (Zahlungsbeginn: 1. April 2022) ab dem 1. April 2080 mit 67 Jahren eine garantierte Altersrente von 9,53 Euro monatlich, rechnet der BdV vor.

Das Kind würde erst im Alter von 219 Jahren die insgesamt eingezahlten Beiträge von 17.400 Euro zurückerhalten haben, wird in der „Laudatio“ (PDF, 152 KB) der Jury weiter ausgeführt.

Vor diesem Hintergrund fragt Laudator und Jury-Mitglied Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)): „Welchen Sinn hat diese Garantie und wer erreicht ein Alter von 219 Jahren? Dabei wurde noch nicht einmal die Inflation über die nächsten 210 Jahre berücksichtigt“ (VersicherungsJournal 1.4.2022).

Ergo hält Kritik für unbegründet

Die Ergo wies die pauschale Kritik des BdV an der Ergo-Kidspolice „entschieden zurück. Wir halten sie zudem für unbegründet“, erläutert Jan Fulle, Pressesprecher der Ergo Group AG, auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Das Produkt bietet laut Fulle „eine passende Antwort auf berechtigte Sorgen vieler Kundinnen und Kunden – vor allem von Eltern und Großeltern, die auf der Suche nach renditestarken Anlageoptionen für Kinder und Jugendliche für den frühzeitigen und langfristigen Vermögensaufbau sind“.

Darüber hinaus hält das Unternehmen fondsgebundene Rentenversicherungen als sehr gut geeignet zur frühzeitigen und langfristigen Kapitalbildung. Denn dabei handele es sich um eine intelligente Kombination aus Geldanlage und Versicherung, die steuerliche Vorteile ebenso bietet wie Renditechancen aus der Fondsanlage.

„Hinzu kommt: Einzig Lebensversicherer können das ‚Risiko‘ der Langlebigkeit über eine echte Verrentung absichern. Das bedeutet eine lebenslange garantierte Rente, so dass es im Ruhestand nicht zu ungeplanten finanziellen Einbußen kommt“, so der Ergo-Sprecher weiter.

Ergo: Probleme durch Null- und Negativzinsen

Traditionelle Sparformen lohnten in Zeiten von Null- und Negativzinsen kaum noch als Anlage für Kinder und Jugendliche. Mit niedrigen Beiträgen ausreichend Vermögen für das Alter anzusparen, werde der jungen Generation zusätzlich durch die demografische Entwicklung erschwert.

Ein frühzeitiger Start in der Anlage helfe dabei, die Beiträge langfristig niedrig zu halten und später im Leben deutlich höhere Leistungen zu ermöglichen.

Ergo: Sicherheits- und kapitalmarktorientierte Anlageoptionen

„Bei der Konzeption der Ergo-Kidspolicen haben wir die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden berücksichtigt und bieten jedem von ihnen gemäß dem eigenen Anlageverhalten und Risikoempfinden ein passendes Produkt. Das schließt sowohl sicherheitsorientierte als auch kapitalmarktorientierte Anlageoptionen mit ein, ebenso wie eine nachhaltige Produktvariante“, so Fuller.

Zu den weiteren Vorzügen zählt nach Unternehmensangaben: „Jeder Kunde profitiert dabei von der hohen Flexibilität der Produkte, etwa bei der Beitragszahlung. Kostenlose Kapitalentnahmen vor Rentenbeginn ab 500 Euro sind bis zu zweimal im Jahr, Zuzahlungen ab 100 Euro bis zu vier Mal im Jahr, möglich.

Ein weiterer Vorteil: Bei unseren Kidspolicen werden während der Ansparphase bis zur Auszahlung keine Steuern erhoben, so dass das angesammelte Kapital bis ins hohe Alter steuerlich optimiert weiter angelegt bleiben kann.“