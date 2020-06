So viel mehr Rente wird ab dem 1. Juli gezahlt

1.7.2020 – Durch die Rentenanpassung zur Jahresmitte (plus 3,45 im Westen; plus 4,2 Prozent im Osten) haben Ruheständler monatlich deutlich mehr Geld auf dem Konto. Bei bisher 1.000 Euro Bruttorente gibt es ab sofort 34,50 Euro (West) beziehungsweise 42 Euro (Ost) mehr. Bei einem Ruhestandssalär von zuletzt 3.000 Euro beträgt die Erhöhung 103,50 Euro in den alten beziehungsweise 126 Euro in den neuen Ländern.

WERBUNG

Ab dem 1. Juli 2020 erhöhen sich die Ruhestandsbezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. In den alten Bundesländern geht es um 3,45 Prozent aufwärts und in Ostdeutschland um 4,20 Prozent. Dies entspricht jeweils der zweithöchsten Zunahme seit 2009.

In der Folge steigt auch der Rentenwert – und zwar in Westdeutschland von 33,05 Euro auf 34,19 Euro und in den neuen Bundesländern von 31,89 Euro auf 33,23 Euro (VersicherungsJournal 20.3.2020).

Eckrentner erhält im Westen (Osten) 51 (60) Euro mehr

Dem entsprechend erhält der Eckrentner in den alten Bundesländern statt 1.487,25 Euro jetzt 1.538,55 Euro Bruttorente. In Ostdeutschland wird diese Standardrente von 1.435,05 Euro auf 1.495,35 Euro erhöht.

Das Plus um über 51 Euro fällt im Westen um fünf Euro höher aus als im Vorjahr und in etwa doppelt so hoch wie 2017 mit 26 Euro (23.3.2017). Im Osten beträgt die Zunahme mit 60 Euro etwa sechs Euro mehr als im Vorjahr (21.3.2019).

Beispielrechnung für Rentensteigerung

Wer zuletzt ein Ruhestandsgeld von 1.000 Euro bekommen hat, erhält nun im Westen 34,50 Euro und im Osten 42 Euro mehr. Eine Bruttorente von zuvor 1.500 erhöht sich ab Juli um 51,75 Euro in den alten beziehungsweise um 63 Euro in den neuen Ländern.

Bei einem Alterssalär von zuletzt 2.000 Euro erhalten westdeutsche (ostdeutsche) Rentner ab sofort 69 (84) Euro mehr. Bei einer Rentenhöhe von zuvor 3.000 Euro beträgt die Steigerung 103,50 Euro im Westen beziehungsweise 126 Euro im Osten.

Nach einem Bericht von Focus.de waren für das Jahr 2019 knapp fünf Millionen Ruheständler einkommensteuer-pflichtig. Deren Zahl wird durch die Rentenerhöhung auch in diesem Jahr wieder um einige Zehntausend steigen.

Für 2021 sieht es eher mau aus

Für 2021 rechnen Experten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) wegen der Coronakrise – wie zuletzt 2010 (17.3.2010) – mit einer Nullrunde. Dies gilt voraussichtlich zumindest für die Ruheständler in den alten Bundesländern.

In den neuen Ländern wird es zu einer Erhöhung um mindestens 0,7 Prozent kommen – auch bei einer rechnerischen Nullrunde. Ursache hierfür sind die im Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz (16.2.2017, 2.6.2017, 7.7.2017) festgelegten Angleichungsschritte. Danach muss der Rentenwert Ost 2021 mindestens 97,9 Prozent des Westniveaus erreichen.

Eine endgültige Entscheidung über die Rentenanpassung wird allerdings erst im kommenden Frühjahr getroffen.