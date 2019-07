So viel mehr Rente wird ab dem 1. Juli gezahlt

1.7.2019

Ab dem 1. Juli 2019 erhöhen sich die Ruhestandsbezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, in den alten Bundesländern um gut drei Prozent und in den neuen Ländern knapp vier Prozent. Das liegt deutlich über der voraussichtlichen Inflationsrate von etwa 1,5 Prozent.

WERBUNG

Der Rentenwert steigt in Westdeutschland von 32,03 auf 33,05 Euro und in Ostdeutschland von 30,69 auf 31,89 Euro (VersicherungsJournal 21.3.2019). Dem entsprechend erhält der Eckrentner in den alten Bundesländern statt 1.441,35 jetzt 1.487,25 Euro Bruttorente. In den neuen Bundesländern wird diese Standardrente von 1.381,05 auf 1.435,05 Euro erhöht.

Das Plus fast 46 Euro fällt im Westen in etwa so hoch aus wie im Vorjahr, aber fast doppelt so hoch wie 2017 mit 26 Euro (VersicherungsJournal 23.3.2017). Im Osten liegt es mit 54 Euro um neun Euro höher als im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.3.2018).

Je nach Rentenhöhe beträgt die Steigerung bis 95 Euro in den alten Bundesländern beziehungsweise 117 Euro in den neuen Ländern. Dieses Rechenbeispiel basiert auf einer gesetzlichen Rente in Höhe von zuvor 3.000 Euro.

Durch die Erhöhung werden voraussichtlich rund 48.000 Rentner auf diese Bezüge erstmals Einkommensteuer zu zahlen haben, schätzt das Bundesministerium der Finanzen (BMF). Bisher sind nach Berechnungen der Bild-Zeitung etwa 4,4 Millionen Ruheständler steuerpflichtig (VersicherungsJournal 25.4.2019).