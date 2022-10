So „reich“ sind die Bundesbürger im internationalen Vergleich

14.10.2022 – In der aktuellen Auflage ihres „Global Wealth Reports“ hat die Allianz erneut die Entwicklung des Vermögens privater Haushalte in fast 57 Ländern beleuchtet. 2021 fiel das Wachstum ein weiteres Mal so stark aus wie schon lange nicht mehr. Die Bundesbürger landen allerdings in der globalen Pro-Kopf-Vermögensrangliste weiterhin nur so gerade eben noch in der Top 20.

Die Allianz SE hat zum inzwischen 13. Mal im Rahmen der Studie „Global Wealth Report“ das Geldvermögen und die Verschuldung der privaten Haushalte in ausgewählten Ländern analysiert. Das Geldvermögen in Landeswährung wurde dabei zum festen Wechselkurs von Ende 2021 in Euro umgerechnet.

Die Daten der meisten Länder beruhen auf Statistiken aus der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung zur Vermögensbilanz. Teilweise „konnten wir das Geldvermögen durch Informationen aus Haushaltsumfragen, Bankstatistiken, Statistiken zum Aktien- und Bondvermögen und versicherungs-technischen Rückstellungen approximieren“, heißt es in dem Report.

Die aktuell 57 untersuchten Länder machen über 91 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 68 Prozent der Weltbevölkerung aus. Kriterien für die Länderauswahl werden in dem Report nicht genannt.

Geldvermögen wächst erneut auf neues Rekordniveau

Den Berechnungen der Allianz zufolge stieg das globale Brutto-Geldvermögen 2021 um mehr als zehn Prozent auf rund 233 Billionen Euro. Dies war den Angaben zufolge bereits der dritte zweistellige Anstieg in Folge.

So wurde im Jahr zuvor „erstmals die magische Marke von 200 Billionen Euro erreicht“, hatten die Studienautoren vor Jahresfrist erläutert (VersicherungsJournal 8.10.2021). Zum Vergleich: Vor vier Jahren betrug das Plus in den damals untersuchten Ländern acht Prozent (27.9.2018), vor sechs Jahren nicht einmal fünf Prozent (22.9.2016).

Wertpapiere verteidigen Spitzenplatz

Die „Wertpapiere“ behaupteten ihre Vormachtstellung unter den Vermögensklassen. Das Wertpapiervermögen wuchs um etwa ein Siebtel auf etwa 99 Billionen Euro. Ihr Anteil am Brutto-Geldvermögen stieg auf den nächsten Rekordwert von 42,4 Prozent. Dies ist den Angaben zufolge allerdings vor allem auf Wertsteigerungen zurückzuführen.

Denn von den frisch investierten Geldern in Höhe von rund 4,8 Billionen Euro (etwa ein Fünftel weniger als im Jahr zuvor) floss nur rund ein Siebtel in Wertpapiere. Ein Sechstel steckten die privaten Haushalte in die Vermögensklasse Versicherungen. Die verbleibenden knapp zwei Drittel (rund drei Billionen Euro) entfielen auf Bankeinlagen.

Versicherungen mit sinkendem Anteil

Rang zwei belegen Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen mit 65 Billionen Euro (plus knapp sechs Prozent). In diese Kategorie fallen Forderungen gegenüber privaten Versicherungs-Gesellschaften, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, öffentlichen, kirchlichen und kommunalen Zusatzversorgungs-Einrichtungen sowie den Versorgungswerken der freien Berufe, nicht jedoch gegenüber Einrichtungen der Sozialversicherung.

Der Anteil am Brutto-Geldvermögen verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr wegen des vergleichsweise moderaten Wachstums um über einen Prozentpunkt auf 28 Prozent. Zum Vergleich: Zuvor hatte der Anteil seit 2008 kontinuierlich bei über 30 Prozent gelegen. 2011 wurde mit 33 Prozent der Höchststand in diesem Jahrtausend erreicht.

Etwas stärker zugelegt haben die Bankeinlagen, die mit mehr als einem Zwölftel (auf 63 Billionen Euro) auf die zweithöchste Steigerungsrate nach dem Rekord von einem Achtel im Jahr zuvor kamen.

Verbindlichkeiten erneut stark gestiegen

Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte wuchsen im Berichtsjahr mit fast acht Prozent (auf 52 Billionen Euro) so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr, geht aus dem Report weiter hervor.

Da die Schulden sich nicht so stark wie das Brutto-Geldvermögen erhöhten, erreichte das Netto-Geldvermögen (Differenz zwischen Brutto-Geldvermögen und Verbindlichkeiten) Ende 2021 ein neues Rekordhoch von etwa 180 Billionen Euro.

Deutschland nur so gerade eben in der Top 20

In der Liste der 20 reichsten Länder (Brutto-Geldvermögen pro Kopf) belegt Deutschland nach zuvor drei Mal den 19. aktuell den 18. Platz. Der Wert liegt bei etwa 94.400 Euro. Spitzenreiter ist die Schweiz mit fast 350.000 Euro, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit knapp 308.000 Euro und Dänemark mit gut 246.000 Euro.

Beim Netto-Geldvermögen langte es für die Bundesrepublik erneut zu Position 18 (fast 69.300 Euro pro Kopf). An erster Stelle liegen die Vereinigten Staaten mit fast 260.000 Euro vor der Schweiz (237.000 Euro).

(Bild: Allianz)

Trübe Aussichten

Für die Zukunft treffen die Studienautoren allerdings eine düstere Prognose. Laut Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran bedeutet 2021 „das Ende einer Ära“. Zwar seien die letzten drei Jahre ein wahrer Geldsegen für die meisten Sparer gewesen. Die kommenden Jahre werden nach seiner Einschätzung allerdings „anders sein.

Die Inflationskrise stellt uns insgesamt auf die Probe und die Politik steht vor der Herausforderung, die Energiekrise zu meistern, die grüne Transformation zu sichern und Wachstum zu schaffen – während zugleich die Geldpolitik kräftig auf die Bremse tritt“.

Der 62-seitige „Allianz Global Wealth Report 2022“ steht kostenfrei unter diesem Link (PDF, 3,4 MB) in englischer Sprache zum Download bereit.