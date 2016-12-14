WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Signal Iduna hat wieder Ärger mit der Bafin

17.10.2025 – Die Signal Iduna Lebensversicherung bleibt im Visier der Versicherungsaufsicht: Eine neue Anordnung zeigt, dass die Geschäftsorganisation des Unternehmens weiterhin nicht den Anforderungen der Bafin genügt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. erneut wegen Mängeln bei ihrer IT gerügt. Demnach habe sie dem Versicherer angeordnet, „eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Bereich der IT sicherzustellen“ und Mängel zu beseitigen, wie die Aufsichtsbehörde auf ihrer Webseite mitteilt. Die Anordnung sei bestandskräftig.

Probleme mit Berechtigungsmanagement

Es ist nicht das erste Mal, dass der Lebensversicherer Ärger mit der Aufsichtsbehörde hat. Bereits im Mai 2023 hatte die Behörde einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapital-Anforderung festgesetzt, weil sie Mängel in der IT-bezogenen Geschäftsorganisation sah. Der Versicherer musste sein Eigenkapital um 3,25 Prozent erhöhen, um Risiken abzufedern (VersicherungsJournal 23.11.2023).

Der im Juli ausgeschiedene Vorstandschef Ulrich Leitermann begründete damals die Maßnahme der Bafin vor allem mit Problemen beim Berechtigungsmanagement. Dazu gehört, wer unter welchen Voraussetzungen Zugriff auf welche Daten hat, etwa wenn Mitarbeiter in eine andere Abteilung wechseln (6.3.2024).

Signal Iduna hat noch nicht alle Mängel beseitigt

In der neuen Mitteilung macht die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen § 23 Absatz 1 VAG geltend. Er verpflichtet Versicherer zu einer Geschäftsorganisation, die dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen ist – und Zuständigkeiten klar regelt.

Ein Sprecher des Konzerns bestätigte gegenüber der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, dass die aktuelle Rüge im Zusammenhang mit den Mängeln steht, die bereits 2023 beanstandet wurden.

So habe es im Jahr 2024 eine Nachprüfung gegeben, wonach sich der Standard in der IT verbessert habe, aber noch nicht allen Anforderungen genüge. Dabei gehe es auch darum, bei allen Anwendungen eine „technische Berechtigungsvergabe“ einzuführen, wird der Sprecher zitiert. Eine entsprechende Anfrage des VersicherungsJournals bei der Signal Iduna blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Der Konzern hat weitere Baustellen

Die IT-Probleme sind nicht die einzige Baustelle für den neuen Konzernchef Torsten Uhlig. So muss die Signal Iduna in den kommenden zehn Jahren jede zweite Innendienststelle neu besetzen, weil viele Mitarbeiter in Rente gehen.

Eine Vielzahl von Tarifen muss zudem verwaltet werden: Aufgrund von übernommenen PKV-Beständen aus der Vergangenheit zählt der Konzern heute 1.000 unterschiedliche Tarife (7.3.2025). Auch hatte der Konzern hohe Summen in die Signa-Gruppe von René Benko investiert und musste nach deren Pleite Gelder abschreiben.

Auch andere Versicherer mussten nachbessern

Auch andere Versicherer sind wegen Organisationsmängeln bereits ins Visier der Bafin geraten. So hat die Behörde Kapitalaufschläge gegen die Axa Krankenversicherung AG (17.5.2023) und die Haftpflichtkasse VVaG (20.12.2024) verhängt.

Die IT-Sicherheit hat die Bafin als einen ihrer Aufsichtsschwerpunkte ausgerufen. Sie warnt vor den Folgen zunehmender Hackerangriffe, dem Abfluss sensibler Kundendaten und dem Verlust wichtiger Unternehmensdaten. Gleichzeitig könnten ohne funktionierende IT die Auszahlung von Versicherungsleistungen und die Regulierung von Schäden gefährdet sein.

Mirko Wenig

Schlagwörter zu diesem Artikel
Haftpflichtversicherung · Lebensversicherung · Mitarbeiter · Personal · Private Krankenversicherung · Regulierung · Rente · Versicherungsaufsicht · Versicherungsaufsichtsgesetz
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Debeka 2022: Überall besser als die Branche
8.3.2023 – Bei den Beitragseinnahmen sieht sich die Versicherungsgruppe über dem Markttrend. In einem Geschäftszweig war der Zuwachs zweistellig, in einem anderen sanken die Erlöse. Auch die Zahl der Vertreter ging zurück, doch das sieht der Vorstand sportlich. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Barmeniagothaer: Erste Ergebnisse – Fusion noch arbeitsintensiv
9.12.2024 – Die neue Versicherungsgruppe zieht erstmals gemeinsam eine vorläufige Bilanz. Dabei offenbaren sich neben Erfolgsmeldungen auch Konflikte mit dem Vertrieb. (Bild: Barmeniagothaer) mehr ...
 
Chemiebranche will Nahles-Rente noch 2022 einführen
22.9.2022 – Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter einigen sich auf ein Branchen-Sozialpartnermodell. Die Durchführung übernimmt der Pensionsfonds des Versorgungswerks. Wovon der Start in diesem Jahr noch abhängt. (Bild: R+V) mehr ...
 
Allianz Krankenversicherung: „Wir wachsen im Neugeschäft“
31.1.2020 – Seit knapp einem Jahr ist Nina Klingspor Vorstandsvorsitzende des privaten Krankenversicherers. Im Interview mit dem VersicherungsJournal zieht sie Bilanz für 2019 und definiert ihre Vertriebsstrategie für das laufende Geschäftsjahr. (Bild: Christian Kaufmann) mehr ...
 
Falscher Druck auf die Provisionen
13.4.2018 – Dass die Versicherungsaufsicht das Absenken der Vergütungen in der Lebensversicherung vorgeschlagen hat, bringt die Diskussion wieder auf Trab. Doch durch häufiges Wiederholen werden schlechte Argumente nicht besser. Was jetzt zu tun ist. (Bild: Harjes) mehr ...
 
Was die Parteien bei Provisionen und Altersvorsorge planen
2.8.2017 – Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute hat nachgefragt, wie die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, der Linkspartei und der Grünen bezüglich der Stellung und Vergütung von Versicherungs-Vermittlern aussehen. (Bild: Brüss) mehr ...
 
Verschärftes Geldwäschegesetz zwingt zum Handeln
6.7.2017 – Das seit Ende Juni gültige Regelwerk lädt Versicherern und Vermittlern neue Pflichten auf. Bei Verstößen drohen drastisch erhöhte Strafen und sogar der Pranger. Wie die Branche sich am besten darauf einstellt, erklärt Marcus Jansen in einem Gastbeitrag. (Bild: Jansen) mehr ...
 
Gothaer feilt an vielen Ecken
14.12.2016 – Neue Produkte in Sach und Leben, neue Wege in der bKV und ein neuer Partner für das Gewerbegeschäft. Vor der Presse berichtete Konzernchef Dr. Karsten Eichmann über seine Pläne und den bisherigen Geschäftsverlauf 2016. (Bild: Lier) mehr ...
WERBUNG