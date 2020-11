Run-off-Gesellschaft stockt Überschussbeteiligung auf

27.11.2020 – Der Lebensversicherer erhöht die laufende Verzinsung für 2021 von 2,75 auf 3,0 Prozent – und gewährt erstmals seit über einem Jahrzehnt eine Schlussüberschuss-Beteiligung. Diese wurde auf 1,0 Prozent festgesetzt, so dass sich eine gesamte Verzinsung von 4,0 Prozent ergibt.

Gegen Ende eines jeden Jahres geben die Lebensversicherer bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden im kommenden Jahr gutschreiben.

LV 1871 und die Bayerische halten laufende Verzinsung konstant

Den Deklarationsreigen eröffnet haben in diesem die Versicherungsgruppe die Bayerische und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Die Bayerische hatte in Rahmen einer hauseigenen Vertriebsveranstaltung angekündigt, im kommenden Jahr bei allen Lebensversicherern die Überschussbeteiligung konstant halten zu wollen (VersicherungsJournal 17.11.2020).

Die LV 1871 bietet ihren Kunden eine laufende Verzinsung von unverändert 2,40 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussanteil und Beteiligung an den Bewertungsreserven beträgt nach Unternehmensangaben bis zu 3,35 (3,05) Prozent für Verträge gegen laufende (Einmal-) Beitragszahlung (18.11.2020).

Ideal und Axa senken die Überschussbeteiligung

Anders als die beiden vorgenannten Akteure reduzieren die Axa Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. die laufende Verzinsung um jeweils 0,3 Prozentpunkte.

Bei der Ideal beträgt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr 3,0 Prozent. Dies betrifft sowohl für klassische Policen als auch das vor gut fünf Jahren auf den Markt gebrachte Produkt „Ideal Universal Life“ (22.7.2015, 23.11.2015).

Ergänzend kommt bei den klassischen Produkten noch ein Schlussüberschussanteil, beziehungsweise eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,7 Prozent hinzu. Dadurch liegt die gesamte Verzinsung bei 3,7 Prozent des Deckungskapitals. Bei „Universal Life“ gibt es anstelle eines Schlussüberschusses einen sogenannten Treuebonus (24.11.2020).

Bei der Axa und auch ihrer Zweigniederlassung DBV liegt die laufende Verzinsung 2021 bei 2,6 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussgewinnanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von unverändert 0,5 Prozent gibt das Unternehmen mit durchschnittlich 3,1 Prozent an (25.11.2020)

Athora Lebensversicherung erhöht

Am Donnerstag ist die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene, 19.1.2015) als fünfter Marktteilnehmer mit ihrer Deklaration an die Öffentlichkeit getreten. Die Gesellschaft „erhöht die Überschlussbeteiligung für Leben-Policen im zweiten Jahr in Folge auf eine Gesamtverzinsung von 4,0 Prozent im kommenden Jahr. Darin sind eine laufende Verzinsung von 3,0 Prozent und ein Schlussüberschuss von 1,0 Prozent enthalten.

Mit der laufenden Verzinsung wird Athora Leben im nächsten Jahr über dem diesjährigen durchschnittlichen Zinssatz von 2,29 Prozent für klassische Lebensversicherungs-Verträge im deutschen Markt liegen“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Im Vorjahr hatte die laufende Verzinsung der Athora bei 2,75 Prozent gelegen (9.1.2020). Ein Schlussüberschussanteil wurde damals nicht gewährt. In den Jahren 2010 bis 2019 wurde der jeweilige Garantiezins gewährt, der bei bis zu vier Prozent lag (18.12.2017).

Erhöhungen der Überschussbeteiligung waren in den letzten Jahren rar gesät. Letztmalig war dies vor zwei Jahren geschehen, als die Ideal die laufende Verzinsung für 2019 von 3,0 auf 3,3 Prozent aufgestockt hatte (3.12.2018). Vor den Berlinern hatte letztmals die Deutsche Ärzteversicherung AG die laufende Verzinsung für 2012 angehoben (23.11.2011).

So kommentiert der Lebensversicherer den Anstieg

Laut Athora-Leben-Vorstandssprecher Claudius Vievers hat die Anlagestrategie in volatilen Märkten robuste Ergebnisse erzielt. „Dies ist auch der Immunisierung unserer Bilanz gegen Zinsrisiken und steigenden Vermögenswerten im Laufe des Jahres zuzuschreiben.

Wir erwarten, dass sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzt“, so Vievers. Als ein Kernelement des neuen Ansatzes bezeichnete er den Fokus auf internationale und breit gestreute Unternehmenskredite.

Weitere Daten zur Athora

Die Athora Leben wird in der der kürzlich veröffentlichten Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen 2019 (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) mit 164 Millionen Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an 59. Stelle geführt.

Laut Geschäftsbericht 2019 (PDF, 552 KB) ging der Bestand an Hauptversicherungen im Berichtsjahr um 7,3 Prozent auf 226.402 zurück. Dieser besteht zu über einem Drittel aus Kollektiv- und zu knapp einem Drittel aus Kapitalversicherungen. Auf Rentenversicherungen entfällt ein weiteres gutes Fünftel.

Mit einer SCR-Quote (ohne Volatilitätsanpassung, aber ohne Übergangsmaßnahmen) – also ohne oben genannte Hilfen – von 118,7 Prozent landet das Unternehmen im unteren Viertel der aus 81 Lebensversicherern bestehenden Rangliste. Der Durchschnittswert liegt bei 249,1 Prozent.