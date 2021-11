Risiko von Naturkatastrophen wird vielfach nicht richtig verstanden

11.11.2021 – Bei Risiken aus Flut & Co. ist noch viel zu tun. Risikotechnische Begriffe müssen nach Einschätzung von Dr. Matthias Land übersetzt werden. Der Chefaktuar der Schadenversicherung im Gothaer-Konzern berichtete auch darüber, wie sein Haus mit den Folgen von „Bernd“ umgeht.

„Viele, auch in der Assekuranz, verstehen nur einzelne Teile“, sagte Dr. Matthias Land, Chefaktuar der Schadenversicherung im Gothaer-Konzern, Anfang der Woche bei einem Presseworkshop. Bei der Elementarschadendeckung geht es üblicherweise um die Versicherung seltener, aber meist existenzbedrohender Naturgefahrenereignisse – etwa der Jahrhundertflut.

Diskussion um Pflichtversicherung ist wieder da

„Aussagen zur Jährlichkeit oder Wiederkehrperioden sind äußerst problematisch und nur scheinbar einfach zu verstehen“, sagte Land. Denn: Wie oft bei Missverständnissen steckt der Teufel in Details. Auf welche Zielgröße wird bei einem 100-Jahresereignis abgestellt – auf eine monetäre Schadensumme oder eine meteorologische Messgröße? Auch Faktoren wie die Zeitdauer, die betrachtete Region und die Risikoart beeinflussen die Ausprägung.

Gegen Naturgefahren ist nach wie vor mehr als die Hälfte der Immobilien nicht abgesichert. Die Folge: Nur sieben Milliarden Euro (inklusive Kraftfahrt) Schäden sind durch das Tief Bernd (Juni; VersicherungsJournal Archiv) versichert. 29 Milliarden Euro müssen Bund und Länder aufbringen, damit die vom Wasser zerstörten Gemeinden wieder ans Laufen kommen. Damit ist wieder die Diskussion um eine Pflichtversicherung entbrannt.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat jüngst ein Positionspapier für ein „neues Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung“ veröffentlicht (1.11.2021). Darin geht es erstens um verbindliche Schritte zur Klimafolgenanpassung (betrifft im Wesentlichen den Baubereich), zweitens um den Versicherungsschutz für private Hauseigentümer und drittens um staatliche Unterstützung der Assekuranz in einem „katastrophalen Kumulschadenfall“.

Ein Mehrfaches der Schadenhöhe durch Tief Bernd

Die Eintrittsschwelle für eine Stop-Loss-Regelung durch den Staat soll „jenseits des heute bekannten 200-Jahres-Schaden“ liegen. Die Höhe eines solchen 200-Jahresereignisses beziffert der Verband nicht. Auf Nachfrage wird von einem „substanziellen zweistelligen Milliardenbetrag“ gesprochen, der „ein Mehrfaches“ von Bernd ausmache.

Bei der Gothaer geht man, wie überall in der Branche, davon aus, dass Starkregen-Ereignisse wegen des Klimawandel zunehmen werden. „Ein wärmerer Nordpol senkt die Temperaturdifferenz zum Äquator, der Jetstream verlangsamt sich, und es kommt zu weniger Wetteränderungen. Auf die wachsende Zahl von feuchten Sommern haben wir uns in der Rückversicherung mit einer Aggregatdeckung eingestellt“, so Land.

Versichert ist so eine hohe Schadenlast aus vielen kleineren Ereignissen über einen Zeitraum. Einzelereignisdeckungen bei Sturmtiefserien können zu Deckungslücken führen, wenn diese in ihrer Einzelschadenlast jeweils nicht durch die Rückversicherung gedeckt sind, aber sich in der Jahresgesamtschau dann doch zu einem großen Schaden kumulieren.

Schäden werden erst allmählich gemeldet

Beim Gothaer-Konzern belaufen sich die „Bernd“-Schäden auf brutto 470 Millionen Euro. „Das ist hoch reserviert“, so Land. Die abgerechnete Schadensumme falle sicher niedriger aus, auch wenn sich die Schäden bei „Bernd“, anders als bei den bisherigen Hochwassern, zeitlich verzögert gemeldet würden.

Das Sturmtief „Bernd“ nennt Land ein „between“ von Starkregen und Überschwemmung. „Nicht so kleinflächig wie Starkregen üblicherweise und von langer Dauer. Deshalb spricht der GDV auch von einer Sturzflut.“ Für Starkregen seien unter anderem Parameter wie Topologie, Abflusswege und Bodenbeschaffenheit entscheidend. „Das hängt von kleinsten lokalen Gegebenheiten ab“.

Aktuell wird im GDV die unverbindliche Tarifkalkulation Elementar überarbeitet. Erstmals sollen die Starkregen-Gefährdungsklassen ein Risikomerkmal sei. Auch die Risiko-Modellierungsfirmen arbeiten daran, in ihren Überschwemmungsmodellen die Starkregenkomponente besser abzubilden. „Dieser Trend hat sich durch Bernd beschleunigt“, so Land.