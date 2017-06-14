Rentenversicherung warnt vor dubiosem Angebot

25.11.2025

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnt wieder vor der VSG Verbraucher-Service-Gesellschaft Hamburg mbH. Diese Agentur für Direktmarketing verschicke zurzeit Briefe mit dem Titel „Berechtigungsbescheinigung – Ihre Rente“. „Die Schreiben ähneln optisch der jährlichen Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung“, heißt es von der DRV.

„Den Empfängern wird eine angebliche Zusatzrente in Höhe von 66.660 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie sich telefonisch registrieren lassen.“ Der so angebahnte Anruf wird häufig aber dazu genutzt, beispielsweise Abonnements von Zeitschriften oder Zeitungen zu verkaufen. Wer der Nutzung seiner Daten nicht aktiv widerspricht, muss mit weiterer Post sowie mit E-Mails und Anrufen rechnen.

Denn die Schreiben stammen nicht von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und die VSG steht auch nicht mit ihnen im Zusammenhang. Ziel der Aktion sei es vielmehr, persönliche Daten zu sammeln und für Werbezwecke zu nutzen, die nichts mit der Altersvorsorge zu tun haben.

Trotz ihres Namens zählt die VSG auch nicht zu den klassischen Verbraucherschützern, betont der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH). Der Verein hat das Unternehmen verklagt, nicht nur im Kleingedruckten am Ende der Briefe auf die Verquickung von Lotterie und Werbung hinzuweisen.

Laut einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 23. Juli 2024 (406 HKO 2/24) muss die VSG inzwischen zwar in etwas größerer Schrift und an anderer Stelle über ihre Offerten aufklären. Den Hinweis „Unabhängig von der Gewinnspielteilnahme informieren wir Sie über entgeltliche Angebote und Gewinnmöglichkeiten“ würden laut VZHH wohl trotzdem viele Verbraucher überlesen.