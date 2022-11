Inflation führt vermehrt zu Zahlungsstopps in der bAV

8.11.2022 – Nach einer Erhebung der DCS stieg die Zahl der Beitragsfreistellungen und Anträge auf vorzeitige Auflösung in der Sparte bAV im Jahr 2022 um rund das Doppelte gegenüber dem Vorjahr. Der Dienstleister führt als Gründe die hohe Inflation und die Angst vor einer Rezession an.

WERBUNG

Immer mehr Beschäftigte stoppen die Einzahlungen in ihre betriebliche Altersversorgung (bAV). Dies meldete am Montag dieser Woche die DCS Deutsche Clearing-Stelle GmbH. Diese Tendenz setze sich im vierten Quartal 2022 deutlich fort.

Nach einer Auswertung der eigenen Statistik stieg die Zahl der Beitragsfreistellungen und Anträge auf vorzeitige Auflösung im Jahr 2022 um rund das Doppelte gegenüber dem Vorjahr. Verträge würden vor allem beitragsfrei gestellt.

Der Dienstleister registrierte bis zum Stichtag 4. November bereits 108 Beitragsfreistellungen in diesem Jahr. Im Gesamtjahr 2021 waren es hingegen 53 Freistellungen. An Auflösungsanfragen sind bislang gut 60 Gesuche eingegangen. Im vergangenen Jahr waren es in Summe 30 Anträge.

Wirtschaftliche Sorgen führen zu Kürzungen

Als Gründe für die zunehmenden Zahlungsstopps werden die hohe Inflation und die Angst vor einer Rezession genannt. „Gerade Menschen in niedrigeren und mittleren Einkommensgruppen sparen in der aktuellen Situation bei der betrieblichen Altersversorgung“, sagt DCS-Geschäftsführer Marco Eckert.

Dadurch erhöhe sich allerdings das tatsächlich verfügbare Nettoeinkommen nur unwesentlich. Zudem müssten Arbeitnehmer im Rentenalter mit erheblichen Leistungskürzungen rechnen.

Zwei Beispielrechnungen

Die Investition in eine bAV liegt laut der Statistik bei durchschnittlich 115 Euro pro Monat inklusive Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent. Eine Beitragsfreistellung ergebe lediglich ein Plus von netto 55 Euro im Geldbeutel des Arbeitnehmers, so DCS.

Ein 30-jähriger Beschäftigter, der 32.400 Euro brutto verdiene und eine bAV mit einem Rückkaufswert von 15.000 Euro auflöse, erhalte daraus aufgrund von Steuerabgaben nur 11.148 Euro ausbezahlt. Dieser Betrag könnte durch Sozialabgaben zusätzlich schrumpfen. Bei unveränderter Fortführung werde dagegen ein Kapital von mindestens rund 63.000 Euro aufgebaut, wird berichtet.

Andere Stimmen

Damit informiert ein Branchenteilnehmer erstmals über gravierende Auswirkungen durch die hohe Inflation. Demgegenüber hatten unter anderem in der „Elefantenrunde“ auf der DKM führende Lebensversicherer noch kein deutlich höheres Storno festgestellt (VersicherungsJournal 27.10.2022).

Allerdings hat das Statistische Bundesamt (Destatis) kürzlich ermittelt, dass die saisonbereinigte Sparquote der privaten Haushalte im ersten Halbjahr 2022 bereits wieder auf das Niveau des Vor-Corona Jahres 2019 zurückgefallen ist.

Zudem zeigt das aktuelle Anlegerbarometer der Union-Investment-Gruppe, dass die Rekord-Inflationsrate bei vielen Sparern mittlerweile Entscheidungen rund um das Thema Geldanlage beeinflusst. Sicherheit gewinnt an Bedeutung (26.10.2022).