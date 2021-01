Hausrat-Schutz inklusive Technik für Homeoffice

28.1.2021 – Die VHV hat den Unfallbegriff erweitert, der HDI stellt nachhaltige Merkmale in seiner überarbeiteten Hausrat heraus. Rhion geht auf den Homeoffice-Trend ein. Die Barmenia beginnt mit einer OP-Kostenversicherung für Pferde, die VPV mit einer ganzen neuen Sparte.

Bei ihrer überarbeiteten Unfallversicherung verzichten die VHV Versicherungen auch in „Exklusiv“ auf die Gesundheitsprüfung. In „Klassik-Garant“ zählen Vorerkrankungen erst ab einem Mitwirkungsanteil von 75 Prozent, in „Exklusiv“ entfällt er ganz. Impfschäden als Folge von Schutzimpfungen – auch Covid-19 – sind ausdrücklich mitversichert.

Neue Variante für online

Nach Angaben des Anbieters enthält die Überarbeitung 22 Leistungsverbesserungen, die dank der Leistungs-Update-Garantie auch für Bestandskunden gelten. Zusätzlich wurde „Smart“ als online abschließbares Angebot für Vermittler und deren Kunden eingeführt. Als Bauspezialversicherer schließt die VHV Bauhelferunfälle bei privaten Bauvorhaben ein.

Der Unfallbegriff wurde um Bewusstseinsstörungen durch Alkohol und Medikamente beim Führen eines Kfz bis 1,5 Promille sowie infolge eines Zuckerschocks erweitert. Mitgedeckt sind zudem Unfälle durch Höhenkrankheit und Oberschenkelhalsbrüche und Armfrakturen durch Eigenbewegung.

Neu in „Klassik-Garant“ ist die Übernahme der Kosten von Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze bis 75.000 Euro. Auch ein Krankenhaustransport wird übernommen. Bedarf es nach Unfällen kosmetischer Operationen oder des Ersatzes aller natürlichen Zähne, leistet die VHV hierfür bis zu 75.000 Euro.

Angebot erweitert

Operationskosten-Versicherungen für Pferde bietet nun auch die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG. Alle Tarifstufen (Kolik-, Basis-, Top- sowie Premium-OP-Schutz) erstatten bis maximal zum zweifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) bei weltweit freier Klinikwahl. Beim „Kolik“- und beim Premium-OP-Schutz wird die tierärztliche Notfallversorgung bis zum vierfachen GOT-Satz ersetzt.

Der Kolik-Schutz übernimmt ohne Altersstaffel und ohne Risikoprüfung die Kosten einer Bauchhöhlen-OP in Folge einer Kolik. Bei den anderen Varianten sind alle Operationen versichert.

Besonderheiten des „Premium-OP-Schutzes“ sind der Kostenersatz für Physiotherapie über den Zeitraum der Nachbehandlung hinaus (fünf Sitzungen à 60 Minuten). Für alternative Heilmethoden sowie für regenerative Therapien (zum Beispiel IRAP, PRP, Stammzellen) werden je Versicherungsfall bis zu 1.000 Euro geleistet.

Start von Rechtsschutz-Versicherungen

Die VPV Allgemeine Versicherungs-AG ergänzt ihr Angebot um die Sparte Rechtsschutz-Versicherung. Mit dem modularen Bausteinsystem können die Lebensbereiche Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen bis zu einer Deckungssumme von fünf Millionen Euro abgesichert werden. Der weltweite Versicherungsschutz gilt bis zu einem Jahr Auslandsaufenthalt mit bis zu 100.000 Euro Deckungssumme. Mediation ist ohne Selbstbehalt versichert.

Das optionale „LeistungPlus“ vergrößert den Schutz auf eine unbegrenzte Versicherungssumme (ausgenommen sind Leistungsarten mit Sublimit), erweiterten Straf-Rechtsschutz und weltweiten Schutz bis zu 300.000 Euro bei einem Auslandaufenthalt bis zu zwei Jahren.

Über die Absicherung der vier Lebensbereiche hinaus erhalten die Kunden eine telefonische Rechtsberatung auch für nicht versicherte Rechtsfälle, die Empfehlung für Anwälte, einen Online-Formularservice sowie den „VPV Internet-Gefahren-Schutz“.

Mit grünen Elementen

In ihrer überarbeiteten Hausratversicherung zeichnet die HDI Versicherung AG nachhaltige Leistungen wie die Übernahme von Mehrkosten für umweltschonende Haushaltsgeräte sowie den in Bausteinen enthaltenen Ersatz bei Bruchschäden an Photovoltaik und die Mitversicherung von Pedelecs bis 25 km/h.

Die Leistungen an sich sind nicht neu, zeigen aber, dass Nachhaltigkeit in Versicherungsprodukten kein ganz neues Thema ist. In allen drei Produktlinien wurden die Entschädigungsgrenzen für Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere und für Transportmittelunfälle angehoben. In „Komfort“ und „Premium“ entfällt der Nachtzeitausschluss für Diebstahl aus verschlossenen Kfz und Wohnwagen.

Neu in „Premium“ sind Schäden durch Phishing (bis 1.000 Euro), Trickdiebstahl nach einer Täuschungshandlung (bis 3.000 Euro) und Sturm-/Hagelschäden an Kinderspiel- und Sportgeräten auf dem Versicherungsgrundstück (bis 500 Euro). Die Wiederbeschaffungs-Kosten von Computerdaten/ Datenrettung wurden auf bis zu 2.500 (zuvor 500) Euro erhöht.

Baustein beinhaltet einen Mobilitätsschutzbrief

Die Rhion Versicherung AG stellt ihre Hausratversicherung auf das Wohnflächenmodell als einheitliche Basis um. Anhand der vom Kunden korrekt angegebenen Wohnfläche in Quadratmetern bemisst sich der Schutz inklusive eines generellen Unterversicherungs-Verzichts. Die maximal versicherbare Fläche beträgt 350 Quadratmeter.

Die Höchstentschädigungs-Summe liegt bei 500.000 Euro. Es wird immer zum Neuwert entschädigt. Der unter der Marke „rhion.digital“ angebotene Schutz beinhaltet die private Elektronik auch dann, wenn sie nicht und nicht mehr nur einer privaten Nutzung unterliegt.

Im Baustein „Fahrrad“ kann der Diebstahl von Fahrrädern, nicht versicherungspflichtigen E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhängern bis zu einer Versicherungssumme von 10.000 Euro versichert werden.

Der Baustein beinhaltet einen Mobilitätsschutzbrief. Dieser leistet unter anderem Pannenhilfe, ein Ersatzfahrrad, den Fahrrad-Rücktransport, den Abschleppdienst und Werkstattvermittlung sowie die Wiederherstellung der Verkehrs- und Funktionstüchtigkeit des Fahrrads mit gleichwertigen Ersatzteilen nach Unfall oder Sturz (inklusive Lohnkosten bis 150 Euro).