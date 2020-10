Genehmigungsfiktion: Wann die Krankenkasse zahlen muss

30.10.2020 – Eine Versicherte hatte sich schon vor Ablauf der Entscheidungsfrist ihres gesetzlichen Krankenversicherers auf die Selbstbeschaffung der beantragten Leistung festgelegt. In diesem Fall hat sie keinen Anspruch auf Kostenerstattung. Das gilt auch dann, wenn der Versicherer über den Antrag letztlich zu spät entschieden hat. So das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 27. Oktober 2020 (B 1 KR 25/19 R).

Die Klägerin wollte sich in einem Krankenhaus ein Lipödem entfernen lassen. Ihrem Mitte April 2016 ihrem gesetzlichen Krankenversicherer vorgelegten Antrag fügte sie einen Kostenvoranschlag der Klinik bei. Mit dem Krankenhaus sowie einem Anästhesiologen schloss sie knapp zwei Wochen später einen Behandlungsvertrag ab. Demnach sollte das Verfahren rund 16.000 Euro kosten.

Niederlage in allen Instanzen

Nach einer eingehenden Prüfung lehnte es ihre Krankenkasse schließlich Anfang Juli 2016 ab, dem Antrag stattzugeben. Das begründete sie damit, dass es sich bei der Entfernung von Lipödemen um eine neue Behandlungsmethode handele, deren Kosten nicht von den gesetzlichen Krankenversicherern übernommen werden müssten.

Trotz allem begab sich die Frau ab Anfang Oktober 2016 mehrfach zur Verarztung in die Klinik. Die Behandlungskosten verlangte sie anschließend von ihrer Krankenkasse erstattet zu bekommen.

Denn die habe entgegen der Bestimmungen in § 13 Absatz 3a SGB V nicht innerhalb der dort genannten Fristen eine Entscheidung getroffen. Ihr stehe daher im Rahmen der sogenannten Genehmigungsfiktion der Ersatz ihrer Aufwendungen zu.

Dieser Rechtsauffassung schloss sich jedoch, ebenso wie die Vorinstanzen, auch das von der Versicherten in Revision angerufene Bundessozialgericht nicht an. Die Richter wiesen die Revision als unbegründet zurück.

Eigenmächtiges Handeln

Anders, als von der Patientin vorgetragen, komme es nicht auf das Datum der Ausführung der Operation an. Entscheidend sei vielmehr, dass sie die Behandlungsverträge schon vor den in § 13 Absatz 3a SGB V genannten Fristen abgeschlossen habe. Damit habe sie sich vorfestgelegt.

Durch ihr Handeln habe sie eigenmächtig das Sachleistungssystem der gesetzlichen Krankenversicherer verlassen. Dadurch sei die später verstrichene Frist nicht mehr ursächlich für die ihr durch die Operation entstandenen Kosten gewesen. Die Klägerin könne sich folglich nicht auf die Regeln der Genehmigungsfiktion berufen.