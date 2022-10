Franke und Bornberg kürt die besten privaten Rentenversicherungen

7.10.2022 – Im Produktrating von Franke und Bornberg wurden fast 450 Tarife aller drei Altersvorsorge-Schichten untersucht. Berücksichtigt wurden unter anderem Klassik, neue Klassik, und Hybridprodukte. In der dritten Schicht erreichten Allianz, Baloise, Continentale, Deutsche Ärzte, Ergo Vorsorge, Europa, Hansemerkur, LV 1871, Mylife, Neue Leben, Nürnberger, Signal Iduna, Stuttgarter, Targo, Volkswohl Bund, VPV, Württembergische und Zurich Deutscher Herold die Höchstnote.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat die privaten Rentenversicherungen erneut einem umfassenden Produktrating unterzogen. Verglichen wurde Lösungen aller drei Schichten der privaten Altersvorsorge (1. Rürup, 2. Riester, 3. ungeförderte Privatrente).

Fast ein Drittel weniger Tarife

Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Insgesamt gab es 444 Testkandidaten, nach 650 im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 17.9.2021). Dies führen die Analysten auf mehrere Gründe zurück. Zum einen werte man „Tarifvariationen, die sich nur geringfügig in nicht qualitativ relevanten Bereichen unterscheiden und deshalb dieselbe Note erhalten, nur noch als einen Tarif. Das erleichtere den Überblick, verringere aber optisch das Angebot.“

FuB-Geschäftsführer Michael Franke erläutert weiter: „Als Reaktion auf den Zinsschwund haben sich die meisten Versicherer komplett vom Riester-Neugeschäft verabschiedet. Die erforderliche Beitragsgarantie ist kaum noch darstellbar. Klassiktarife bewegen sich ebenfalls im Rückwärtsgang. Nur ein gutes Drittel der Gesellschaften hat noch Klassik im Angebot.“

Von den unter die Lupe genommenen Offerten entfielen 16 auf Riester- und 156 auf Rürup-Renten. Mit 272 Tarifen entstammt über 60 Prozent der untersuchten Angebote der dritten Schicht. Diese verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Produktgruppen:

klassische Rentenversicherung mit garantiertem Rechnungszins (46 Tarife),

neue klassische Rentenversicherung ohne garantiertem Rechnungszins (13),

klassische Rentenversicherungen mit Indexpartizipation (18; neue Kategorie),

beitragsorientierte hybride Rentenversicherung (28),

garantieorientierte hybride Rentenversicherung (62),

fondsgebundene Rentenversicherung (105).

Bewertung der Rentenversicherungen nach 64 Kriterien

Bewertet wurden Flexibilität, Transparenz sowie das Produktkonzept der Tarife nach bis zu über fünf Dutzend Kriterien. Dabei stützten sich die Analysten ausschließlich auf „die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte.“

Im Vergleich zur vorherigen Ratingauflage wurde die Bewertungsskala angepasst. Nun wird ein Punktabzug vorgenommen, wenn „sich der Versicherer vorbehält, die Rechnungsgrundlagen bei einer Beitragssummenerhöhung anzupassen.

Sind Vertragsanpassungen (zum Beispiel Beitragsfreistellung, Teilauszahlung et cetera) an Mindestwerte geknüpft, fällt der Punktabzug für eine Mindestrente künftig höher aus als für ein Mindestkapital. Bei einem Rechnungszins von 0 Prozent gibt es keinen Punktabzug mehr. Gleichzeitig werden Kriterien zum Rechnungszins niedriger gewichtet als zuvor“, wird weiter mitgeteilt.

Die Rating-Systematik haben die Analysten in den „Altersvorsorge-Rating Bewertungsgrundlagen“ (PDF-Datei, 1,1 MB) dargelegt. Das Dokument enthält allerdings keine Detailangaben zur Punktvergabe innerhalb der einzelnen aufgeführten Kriterien.

Zwei Drittel der Tarife ist „hervorragend“ oder „sehr gut“

Die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) erreichten 37,9 (Vorjahr: 17,1) Prozent der Testkandidaten aus der dritten Schicht. 30,9 (49,2) Prozent wurden mit „FFF“ („sehr gut“) eingestuft.

Franke attestiert, dass die Rententarife mit Qualität überzeugten. Am breitesten sei die Leistungsspitze bei den Fondsrenten.

Rating private Rentenversicherung - Notenverteilung (Bild: Franke und Bornberg). Zum Vergrößern Bild klicken.

Die Sieger in der dritten Schicht: (neue) Klassik

Im Folgenden sind in alphabetischer Reihenfolge die Ratingsieger (Note „FFF+“) der ungeförderten Privatrenten (3. Schicht) aufgeführt. Zur Kategorie „Klassik“ führen die Analysten aus: „Die Anlage der Sparbeiträge erfolgt ausschließlich im Sicherungsvermögen der Gesellschaft“.

Hier bekam nur Mylife Lebensversicherung AG für „Mylife Aktiv Tarif FGNK+ (Klassik) Stand 12.2021“ die Bestnote.

Zur Kategorie „neue Klassik“ zählt Franke und Bornberg „zum Beispiel auch klassische Produkte mit Indexpartizipation“. Hier schafften sieben Angebote von sechs Anbietern ein „FFF+“. Hierzu gehören in alphabetischer Reihenfolge:

Vier Top-Anbieter bei Indexpolicen

Nach Angaben von Franke und Bornberg funktioniert eine Indexpartizipation „in der Regel so, dass die dem Vertrag zugeteilten Überschüsse aus der klassischen Anlage genutzt werden, um am Kapitalmarkt Optionen auf die Steigerung eines festgelegten oder mehrerer festgelegter Indices zu kaufen.

Steigt der Wert des/der Indices, so werden die Optionen genutzt, um das Vertragsguthaben zu erhöhen. Sinkt der Wert des/der Indices, so gehen ‚nur‘ die Überschüsse verloren.“

In dieser Kategorie schafften es sechs Offerten von vier Marktteilnehmer auf ein „FFF+“. Das sind

die Allianz (PrivatRente IndexSelect Plus Tarif RIITU1K (E25) Stand 12.2021“ und „PrivatRente IndexSelect Tarif RIIU1K (E25) Stand 12.2021“),

die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG („Ergo Rente Balance (Klassik) Stand 12.2021“ und „Ergo Rente Index Stand 12.2021“),

die Neue Leben („PlanX NARX22 Stand 01.2022) und

die Targo („Privat-Rente Index Flex Tarif TARX22 Stand 07.2022”).

Sechs Lebensversicherer führen bei „beitragsorientierte Hybride“

Zur Kategorie „Hybrid Beitrag“ merken die Analyten an: „Bei diesen Tarifen entscheidet der Kunde, welcher Anteil seines Sparbeitrages in die Fondsanlage und welcher Anteil ins Sicherungsvermögen investiert wird. Vonseiten des Versicherers findet kein Umschichten statt. In diese Kategorie fallen unter anderem sogenannte statische 2-Topf-Hybride“.

In dieser Kategorie erhielten sechs Tarife von sechs Anbietern die Höchstnote. Zu dieser Gruppe gehören:

Baloise Lebensversicherung AG Deutschland („Basler Invest Vario (Hybrid) Tarif FRN Stand 10.2022“),

Ergo Vorsorge („Ergo Rente Balance (Hybrid) Stand 12.2021“),

Hansemerkur („Vario Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif R Stand 01.2022“),

Mylife („Mylife Aktiv Tarif FGNK+ (Hybrid) Stand 12.2021“)

Neue Leben („Aktivplan Tarif NARH22 (Hybrid) Stand 01.2022“) und

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG („FondsRente (Vertrieb Postbank) – Beitragsgarantie Stand 07.2022“).

Elf Top-Anbieter für garantieorientierte Hybride

Zur Klasse „Hybrid Garantie“ zählen die Analysten Tarife, „bei denen ein Garantieniveau zugesagt wird, das durch laufendes Umschichten des Vertragsguthabens zwischen Sicherungsvermögen und fondsorientierter Anlage über die Vertragslaufzeit sichergestellt ist.

Der Anteil am Vertragsguthaben, der nicht zur Garantiedeckung erforderlich ist, kann renditeorientiert angelegt werden. In diese Kategorie fallen unter anderem sogenannte dynamische 3-Topf-Hybride mit Sicherungsfonds“.

Von diesen Policen wurden 37 von elf Produktgebern mit der Höchstnote bedacht. Die meisten Top-Bewertungen sammelte die Deutsche Ärzteversicherung AG (acht) ein. Drei Mal schaffte das die Allianz und jeweils zwei Mal die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Jeweils einmal gelang dies der Continentalen, der Europa Lebensversicherung AG, der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), der Signal Iduna Lebensversicherung AG, der VPV Lebensversicherungs-AG und der Württembergische Lebensversicherung AG.

Die Produkte mit den schlechteren Noten sowie die Ergebnisse der Riester- und Rürup-Renten (2. und 1. Schicht) sind auf der Internetseite von Franke und Bornberg zu finden. Die Ergebnisse bei den Fondspolicen werden in einer der kommenden Ausgaben dargestellt.