Diese Versicherer bieten die beste Kundenorientierung aus Verbrauchersicht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

18.6.2024 –

Wer seine Kunden in Sachen Dienstleistungsqualität am besten zufriedenstellt, haben Servicevalue und das SZ-Institut erneut in einer Umfrage ermittelt. Sowohl bei den (Direkt-)Versicherern als auch bei den Finanzvertrieben gibt es neue Spitzenreiter. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...