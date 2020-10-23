Diese Versicherer berichten am besten über Nachhaltigkeit

20.11.2025

Die Zielke Research Consult GmbH hat erneut die Nachhaltigkeitsberichte der Versicherer untersucht. Obwohl die EU-Richtlinie CSRD noch nicht in deutsches Recht umgesetzt ist, haben bereits 39 der 50 ausgewerteten Versicherer für das Berichtsjahr 2024 die strengeren Vorgaben des Rahmenwerks angewendet, berichtet Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke.

Carsten Zielke

(Bild: Zielke Research)

Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der Branche: Auf einer Skala von -5,33 bis +6,75 Punkten verbesserte sich der Gesamtwert der Versicherer von 2,97 Punkten im Jahr 2023 auf 3,23 Punkte im Jahr 2024. Das Plus von rund neun Prozent sei vor allem auf Fortschritte in den Bereichen Umwelt und Soziales zurückzuführen.

In der Kapitalanlage berücksichtigen die Versicherer ESG-Kriterien bisher nur mäßig. Im Durchschnitt erreichen sie 0,74 von zwei möglichen Punkten – etwas weniger als im Vorjahr. Sie investieren etwas mehr in umwelt- und sozialfreundliche Projekte und üben stärkeren Einfluss auf Unternehmen aus, während gezielte Investitionen mit konkretem positivem Effekt zurückgehen. Nur wenige Versicherer legen hier ihr Engagement umfangreich offen.

Zwölf Unternehmen haben sich für das Gold-Label als „nachhaltiger Versicherer“ qualifiziert, wofür mindestens 4,59 Punkte erforderlich waren. Die höchste Gesamtpunktzahl im Ranking erzielten die Zurich Gruppe Deutschland und die Versicherungskammer Bayern. Die Studie mit weiteren Ergebnissen und Details zur Methodik kann auf dieser Webseite heruntergeladen werden.