Diese Rentenversicherer bieten laut Handelsblatt die besten Fonds

17.9.2025 – Assekurata hat für das Handelsblatt ausgewertet, welche Qualität die Fonds aufweisen, die Lebensversicherer in ihren fondsgebundenen Rentenpolicen anbieten. Daraus wurde ein Ranking der besten Versicherer erstellt. Die Huk-Coburg errang den Testsieg, gefolgt vom Versicherer im Raum der Kirchen und der Zurich Deutscher Herold.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat im Auftrag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH die Fondsqualität in den fondsgebundenen Rentenversicherungen deutscher Versicherer überprüft. An dem aktuellen Rating beteiligten sich 31 Unternehmen.

Dabei konnte das Kölner Analysehaus insgesamt 1.335 verschiedene Fonds identifizieren, die von den deutschen Versicherern angeboten werden. Zur Auswahl stünden vor allem Aktien- und Mischfonds als aktiv gemanagte Indexfonds sowie ETF-Indexfonds, wie das Handelsblatt berichtet. Seltener würden auch Renten- und Geldmarktfonds offeriert.

So wurde gewertet

In die Bewertung gingen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Dabei berücksichtigte Assekurata unter anderem:

die erzielten Renditen der vergangenen drei, fünf und zehn Jahre,

das eingegangene Risiko, gemessen unter anderem an der Volatilität,

die Performance in starken und schwachen Marktphasen,

die Abweichungen von der jeweiligen Benchmark – dem Vergleichsmaßstab, der zeigt, wie stark sich ein Fonds besser oder schlechter als der Markt entwickelt hat,

die Höhe der berechneten Gebühren.

Jeder Fonds wurde mit bis zu 100 Punkten bewertet. Wie genau die Kennzahlen gewichtet und in Punkte umgerechnet wurden, legt das Handelsblatt nicht offen. Ab einem Durchschnitt von 50 Punkten gilt das Ergebnis als „gut“, ab 60 Punkten als „sehr gut“.

WERBUNG

Alle Versicherer erreichen mindestens eine gute Note

Neben den Bewertungen der einzelnen Fonds hat Assekurata auch ein Ranking der Versicherer erstellt. Dafür wurden die Punktwerte aller bewerteten Fonds eines Anbieters zusammengefasst und zu einem Durchschnittswert errechnet. Dieser Wert zeigt, wie hochwertig das Fondsangebot des jeweiligen Versicherers insgesamt ist.

Die Fondsqualität liegt auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig prüfen die Versicherer ihr Produktangebot in immer kürzeren Abständen und tauschen es bei Bedarf aus. Lars Heermann, Assekurata

Ein insgesamt positives Fazit zieht Assekurata-Analyst Lars Heermann: „Die Fondsqualität liegt auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig prüfen die Versicherer ihr Produktangebot in immer kürzeren Abständen und tauschen es bei Bedarf aus – in jährlichem, dreimonatlichem oder sogar monatlichem Rhythmus“, sagte er dem Handelsblatt.

Trend hin zu passiv gemanagten Fonds

Zwölf der 31 Versicherer konnten demnach mindestens 60 Punkte und die Bestnote „sehr gut“ erreichen, 19 Anbieter schlossen mit „gut“ ab. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Dabei zeige sich ein deutlicher Trend hin zu passiv gemanagten Fonds. Von den 16 Fonds, die von zehn oder mehr Versicherern angeboten werden, seien 14 ETF-Fonds oder ETF-ähnliche Produkte, so berichtet das Handelsblatt. Nur zwei aktiv gemanagte Portfolios schaffen es unter die Favoriten:

der DWS ESG Akkumula, ein globaler Aktienfonds, der ESG-Kriterien berücksichtigt,

der Fidelity Global Technology Fund, der in die Tech-Branche investiert.

Dabei konnte Assekurata auch Unterschiede bei den Gebühren feststellen. Die jährlichen Kosten, berechnet als Prozentsatz des investierten Fondsvermögens, liegen bei ETFs zwischen 0,1 und 0,5 Prozent, bei aktiv gemanagten Aktien- und Mischfonds meist zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.

Die Versicherer mit der höchsten Gesamtpunktzahl

Die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG erreichte wie im Vorjahr die höchste Gesamtpunktzahl. Zwischen sieben bewerteten Fonds können Kunden beim fränkischen Versicherer wählen, die im Durchschnitt 73 Punkte erzielten. Neben ETFs sind auch zwei hauseigene Dachfonds im Angebot, berichtet das Handelsblatt – die Mehrheit bilden iShares-Fonds des Vermögensverwalters BlackRock, Inc.

Auf dem zweiten Rang platzierte sich die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG, die 70 Punkte erzielte und sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Rang verbessern konnte. Dieses Portfolio werde laut Handelsblatt ebenfalls von der Huk gemanagt, so dass dieselben sechs ETFs im Angebot seien. Zusätzlich biete der Versicherer einen aktiv gemanagten europäischen Aktienfonds, der strenge ethische Kriterien berücksichtige.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG erreichte mit 68 Punkten den Bronzerang, wobei die Kunden des Versicherers sogar zwischen 41 verschiedenen Fonds wählen können. Dahinter platzierten sich die Cosmos Lebensversicherungs-AG (45 Fonds, ebenfalls 68 Punkte) sowie die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (46 Fonds, 65 Punkte) auf den Rängen vier und fünf.

Die ausgewerteten Fonds mit der höchsten Punktzahl

Darüber hinaus weist der Handelsblatt-Artikel die 16 Fonds mit ihrer jeweiligen Einzelwertung aus, die von mindestens zehn Versicherungsunternehmen angeboten werden. Die fünf Bestplatzierten sind:

Xtrackers AI and Big Data UCITS ETF 1C mit 90 Punkten. Insgesamt elf Versicherer bieten diesen ETF an, der die Indizes von Big-Data- und KI-Unternehmen abbildet.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) mit 86 Punkten. Der ETF bildet die Entwicklung der im DAX gelisteten größten deutschen Unternehmen ab. Er wird von 17 Versicherern angeboten.

Fidelity Funds – Global Technology Y-ACC-EUR mit 86 Punkten. Der einzige aktiv gemanagte Fonds in den Top Fünf investiert weltweit in Technologieunternehmen. Zehn Versicherer haben ihn im Portfolio.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) mit 82 Punkten. Der ETF investiert in die größten US-Unternehmen und wird von 17 Versicherern angeboten.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) mit 78 Punkten. Der ETF bildet den MSCI World Index ab und investiert weltweit in große und mittelgroße Unternehmen. 21 Versicherer haben ihn im Angebot – weiter verbreitet ist kein anderer Fonds.

Die Tabellen mit den Bewertungen der einzelnen Versicherer sind im Artikel des Handelsblatts einsehbar. Darüber hinaus wird auch eine Rangliste nach der Kategorie der Fondsangebote ausgewiesen.