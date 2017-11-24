Diese Kfz-Versicherungstarife bieten laut „Handelsblatt“ das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

6.11.2025

Die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH hat in Kooperation mit der Franke und Bornberg GmbH (FuB) die Kfz-Vollkaskoversicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Dabei floss zu 70 Prozent das aktuelle Rating der Hannoveraner ein, das 324 Tarife von 76 Gesellschaften anhand von 73 Kriterien bewertet (VersicherungsJournal 29.10.2025). Die Jahresprämie wurde mit 30 Prozent gewichtet.

Als Musterfall für Familien dient ein 38-jähriger Mann in SF 18, der einen VW Golf VIII Variant mit 15.000 km Jahresfahrleistung nutzt. Die Ehefrau ist als zusätzliche Fahrerin eingetragen. Der Schutz umfasst eine Haftpflicht für Personen- und Sachschäden mit mindestens 50 Millionen Euro Deckung sowie eine Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichten:

„Classic Select Kasko Plus“ der Huk24 AG mit 99 Punkten von 100 möglichen Punkten und einer ermittelten Jahresprämie von 400,57 Euro,

„Classic Select Kasko Plus“ der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG (97 Punkte, 448,02 Euro),

„Komfort-Tarif mit Spar-Kasko“ der Europa Versicherung AG (97 Punkte, 457,96).

Als Musterfall für Senioren dient ein 72-jähriger verheirateter Mann in der SF 30, der ab 1. Januar 2026 einen privat genutzten Pkw versichert. Die Fahrleistung beträgt 15.000 km pro Jahr, auch seine Ehefrau nutzt das Fahrzeug. Der Versicherungsschutz umfasst eine Teilkasko mit 150 Euro Selbstbehalt und Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Die Wertungssieger sind:

„Comfort mit Werkstattbindung“ der Cosmos Versicherung AG (99 Punkte, 578,22 Euro),

„Classic Select Kasko Plus“ der Huk24 (98 Punkte, 588,77 Euro),

„Komfort-Tarif mit Spar-Kasko“ der Europa (97 Punkte, 619,97 Euro).

Als Musterfall für ein Elektroauto dient eine 42-jährige Frau mit zwei Kindern und SF 24, die ab 1. Januar 2026 einen VW ID.3 Pro Performance privat nutzt. Auch ihr Ehemann fährt den Wagen. Die Fahrleistung beträgt 15.000 km pro Jahr. Für den Vollkaskoschutz ist ebenfalls ein Selbstbehalt von 500 Euro vereinbart. Für das E-Auto konnten folgende Tarife den Wertungssieg erringen:

„Comfort mit Werkstattbindung“ der Cosmos (99 Punkte, 578,22 Euro),

„Classic Select Kasko Plus“ der Huk24 (98 Punkte, 588,77 Euro),

„Komfort-Tarif mit Sparkasko“ der Europa (97 Punkte, 619,97 Euro).

Die Tabellen mit den Ergebnissen aller gewerteten Tarife sind im Handelsblatt-Artikel „Das sind die besten Kfz-Versicherungen 2025“ einsehbar.