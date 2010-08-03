Dies sind die besten Lebensversicherer im Meta-Rating

22.10.2025 – Im Metzler-Meta-Rating Lebensversicherer 2025 erzielte die WWK erneut als einziger Testkandidat ein „sehr gut“. Die 17-köpfige Gruppe der „guten“ Akteure wird weiterhin angeführt von der Allianz, dahinter folgt unverändert die LV 1871. Untersucht wurden Finanzstärke, Produktqualität und Servicequalität.

Die Metzler Ratings GmbH hat zum dritten Mal ein Meta-Rating für deutsche Lebensversicherer vorgelegt. Berücksichtigt wurden 27 Marktteilnehmer.

Dies waren den Angaben zufolge alle diejenigen in Deutschland aktiven Lebensversicherer, die von ausgewählten „Produktrating-Agenturen in allen drei Schichten der Lebensversicherung (Rürup- und Riester-Rente, betriebliche und private Altersvorsorge) bewertet wurden und mindestens ein Finanzstärke- und ein Service-Rating aufweisen können“.

Finanzstärke, Produktqualität und Service im Rating der Lebensversicherer

Zur Bewertung der Finanzstärke haben die Analysten neben dem eigenen Qualitätsrating (VersicherungsJournal 10.10.2024) die Ratings von Standard & Poor´s Global Ratings (S&P), von Fitch Ratings sowie der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH herangezogen.

Für die Servicequalität wurde auf Untersuchungen der Servicevalue GmbH zurückgegriffen. Zum Hintergrund teilte das Analysehaus mit, dass in diesem Jahr nur Servicevalue alle betrachteten Akteure mit eigenen Serviceratings abgedeckt habe.

Für die Produktqualität wurde auf die Untersuchungen von Ascore Das Scoring GmbH, Franke und Bornberg GmbH sowie Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH abgestellt. So sei eine breite Abdeckung an Ratings über alle drei Schichten sichergestellt.

Für letztgenanntes Segment „wurden in einem ersten Schritt für jeden Lebensversicherer die besten Produktratings von jeder der drei Agenturen in jeder Schicht zu Teilergebnissen zusammengefasst. Diese drei Teilergebnisse – in die auch einfloss, ob in der jeweiligen Schicht überhaupt Ratings vorlagen – wurden dann zu einem Produktrating über alle drei Schichten gebündelt.“

WWK vor Allianz vor LV 1871

In der Gesamtwertung schnitt wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 23.10.2024) die WWK Lebensversicherung a.G. am besten ab. Mit der Note 1,26 „sehr gut“ war das Unternehmen der einzige Testkandidat mit einem „sehr gut“.

Sowohl bei der Finanzstärke als auch bei der Servicequalität reichte es für die Top-Bewertung 1,0. In Sachen Produktqualität hat Metzler einen Wert von 1,78 ermittelt.

In letztgenanntem Bereich erzielte die Allianz Lebensversicherungs-AG das gleiche Ergebnis. Zusammen mit einer 1,0 in Sachen Servicequalität und einer 2,00 hinsichtlich der Finanzstärke führt das zu einer Gesamtnote von 1,59, was erneut Gesamtplatz zwei bedeutet. Damit liegt die Gesellschaft an der Spitze der insgesamt 17 „guten“ Marktteilnehmer.

Den Bronzerang sicherte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit einer „guten“ 1,81. Diese setzt sich zusammen aus der Bestbewertung bei der Servicequalität (1,0), dem zweitbesten Wert bei der Produktqualität (1,44) und der mit 3,0 bewerteten Finanzstärke.

Weitere „gute“ Testkandidaten

Dahinter folgen mit Noten zwischen 1,85 und 2,00 die Nürnberger Lebensversicherung AG (von sieben auf vier), die Hannoversche Lebensversicherung AG (unverändert an fünfter Stelle) und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG. Letztere gehörte vor Jahresfrist nicht zu den Testkandidaten.

Mit 2,15 bis 2,22 schafften auch die Neue Leben Lebensversicherung AG (von 13 auf sieben), die HDI Lebensversicherung AG (von 16 auf acht), die LVM Lebensversicherungs-AG (Neueinstieg auf Rang neun) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (von 14 auf zehn) ein „gut“ in der Gesamtwertung. Die gleiche Gesamtnote schafften sieben weitere Gesellschaften.

Mit „befriedigend“ und Noten zwischen 2,56 und 3,15 schnitten diese Anbieter ab:

Die besten Lebensversicherer in den Teilratings

Im Teilrating Finanzstärke schafften neben der WWK nur noch die Hannoversche und die Generali eine 1,0. Bei der Servicequalität gelang dies neben WWK, Allianz und LV 1871 neben der Generali und dem LVM noch der Cosmos und der Huk-Coburg.

In Sachen Produktqualität ließ die Continentale mit der Teilnote 1,33 alle anderen Wettbewerber hinter sich. Die Gesellschaft liegt auf der „guten“ Gesamtposition 14. Wie die LV 1871 auf eine Teilnote von 1,44 kam in diesem Prüfpunkt auch die Stuttgarter. Letztere reiht sich auf der „guten“ Gesamtposition 17 ein.