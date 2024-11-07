WERBUNG

Die Sieger im Rating von gewerblichen Gebäudeversicherungen

11.9.2025 – Im Produktrating von Exulting in der betrieblichen Gebäudeversicherung wurden 90 Tarifvariationen von 27 Gesellschaften untersucht. Testsieger wurde eine Lösung der Rhion, gefolgt von der Württembergischen und der Helvetia.

Die Exulting GmbH & Co. KG hat ihr Rating zur betrieblichen Gebäudeversicherung überarbeitet. Die Ergebnisse sind auf dem Portal Xselect.net veröffentlicht. Premiere hatte die Untersuchung vor etwa zweieinhalb Jahren (VersicherungsJournal 11.4.2023).

Hintergründe zur Methodik

Die Ratings von Exulting beruhen nach eigenen Angaben auf einer sehr detaillierten Bewertung der Bedingungen.

Dabei wird jede einzelne Klausel zunächst gemäß ihrer Bedeutung gewichtet. Danach werden die einzelnen Deckungsbestandteile der Klauseln bewertet. Weitere Angaben zu den einzelnen Bewertungskriterien und zur konkreten Gewichtung machten die Analysten nicht.

Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe aller relevanten Klauseln. Das Bewertungsraster reicht von fünf Sternen bis zu einem Stern. Dabei werden die Bewertungssterne in Abhängigkeit vom Mittelwert über alle Bedingungen vergeben. Dadurch werde automatisch die Entwicklung des Marktniveaus berücksichtigt, so die Analysten.

Bewertet wurden für die aktuelle Analyse den Angaben zufolge „51 zentrale Klauseln“. Unter die Lupe genommen wurden 90 Tarifvarianten von 27 Versicherern. Im Vergleich zur letzten Auflage (11.4.2024) sind 19 neue Angebote hinzugekommen, wird mitgeteilt.

Rhion bliebt Testsieger

Insgesamt acht Testkandidaten schafften es in die beste Notenstufe und erhielten fünf Sterne. Die höchste Punktezahl (298) erhielt erneut die Rhion Versicherung AG für „Gewerbe-Gebäude – Plus (Komfort)“ (Stand: 11/2021, Version 2024).

An zweiter Stelle rangiert mit 279 Zählern „VFS 2022 Gebäudeversicherung mit SachPlus Zusatzdeckung“ der Württembergischen Versicherung AG (Stand: 6/2022). Platz drei (Vorjahr: vier) sicherte sich die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland („BL-Sach-2409“; Stand 9/2024; 264 Punkte). Zur Spitzengruppe gehören ferner

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gebäudeversicherung · Rating · Sachversicherung
 
