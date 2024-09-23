Die fairsten Hausratversicherer

19.9.2025 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von Hausratversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Die Höchstnote bekamen Allianz, Ammerländer, Concordia, Cosmos, Debeka, Ergo, Huk24, Huk-Coburg, LVM, R+V und Württembergische. Zum achten Mal in Folge die Top-Note „sehr gut“ erhielten Allianz und Huk-Coburg.

Auch in diesem Jahr wieder hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Redaktion der Zeitschrift Focus Money untersucht, von welchen Hausratversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.652 Urteile von 3.077 Klienten zu 38 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 24 Leistungsmerkmalen gekennzeichnet:

faire Tarifleistung (Angebotsauswahl, Transparenz des Deckungsumfangs, Kombinationsmöglichkeiten, Flexibilität der Tarife, Deckungserweiterungen, organisatorische Zusatzleistungen);

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Beantwortung aller Fragen, Fachkompetenz, Aufklärung zur Schadenminderungspflicht);

fairer Kundenservice (Erreichbarkeit der Mitarbeiter, unkomplizierte Anliegen-Bearbeitung, Belohnung von Kundentreue, Kulanz bei Beschwerden/Reklamationen);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, Informationsumfang, Orientierung auf der Website);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität, faire Berechnung der Versicherungssumme);

faire Schadenregulierung (schnelle Reaktion im Schadenfall, unkomplizierte Schadenabwicklung, angemessener Leistungsumfang).

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) und „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Hausratversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten elf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Die DEVK Versicherungen, die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, die Provinzial Versicherungen und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) fielen im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 23.9.2024) aus der Spitzengruppe heraus. Den Aufstieg unter die „sehr guten“ Akteure schafften die Ammerländer und die Württembergische, den direkten Wiederaufstieg (25.9.2023) die Concordia.

Fünf Akteure in allen Segmenten „sehr gut“

Lediglich die Allianz, die Debeka, die Huk-Coburg, der LVM und die R+V zählen in allen sechs Segmenten zur Spitzengruppe. Jeweils fünfmal ein „sehr gut“ bekamen die Concordia (nicht Kundenkommunikation), die Cosmos (nicht Kundenberatung) sowie die Württembergische (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis). Alle anderen Anbieter schafften bestenfalls viermal die Topnote.

Mit der Allianz und der Huk-Coburg gehören nur zwei Marktteilnehmer zum achten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe. Je siebenmal gelang dies der Ergo und dem LVM (jeweils seit 2019) sowie der DEVK, der Provinzial und der VGH (je 2018 bis 2024). Jeweils sechsmal auf ein „sehr gut“ kamen Concordia (2019 bis 2023, 2025) und Cosmos (seit 2020). Fünf „sehr gute“ Bewertungen sammelte die Huk24 (seit 2021).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 359-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Hausratversicherern 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 489 KB) nachgelesen werden.