Die besten Hausratversicherungen laut „Handelsblatt“

6.2.2026 – In einem aktuellen Franke-und-Bornberg-Ranking der besten Hausratversicherungen im Auftrag des Handelsblatts können die Interrisk und die Waldenburger die Höchstpunktzahl erzielen, auch der Tarif des Schleswiger Versicherungsvereins überzeugt. Insgesamt werden zehn Tarife mit der Bestnote ausgezeichnet.

Analysten der Franke und Bornberg GmbH haben für die Handelsblatt-Redaktion Hausratpolicen von 35 Versicherern untersucht. Dabei sollten die Verträge mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt werden. Geschaut wurde auch darauf, welche Policen neue Risiken absichern, die in alten Hausrat-Verträgen nicht enthalten sind – etwa Smart-Home-Systeme.

Die einzelnen Ergebnisse sind in tabellarischer Form in dem Onlineartikel „Das sind die besten Hausratversicherungen“ einsehbar.

Mit diesem Musterfall wurde gerechnet

Um die Preis-Leistungs-Sieger zu ermitteln, haben die Studienautoren einen einheitlichen Musterkunden definiert. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in einem dauerhaft bewohnten Mehrfamilienhaus. Die zu versichernde Wohnfläche beträgt 100 Quadratmeter, die Versicherungssumme liegt bei 65.000 Euro. Vorschäden bestehen nicht.

Der Versicherungsbeginn ist auf den 1. März 2026 datiert. Der Vertrag läuft ein Jahr, der Beitrag wird jährlich gezahlt. Rabatte – etwa durch Bündelprodukte oder spezielle Konditionen im Maklervertrieb – wurden nicht angesetzt. Berücksichtigt wurden jedoch auch Tarife, die ausschließlich über Makler erhältlich sind.

Damit ein Tarif in die Bewertung eingehen konnte, musste er bestimmte Mindestleistungen erfüllen. Dazu zählen unter anderem Fahrraddiebstahl bis 3.000 Euro, Wertsachen bis zu 25 Prozent der Versicherungssumme, Überspannungsschäden in voller Höhe sowie Außenversicherung, Bewachungskosten und Elementarschäden. Ein Selbstbehalt war nicht vorgesehen.

So wurde gewertet

In die Gesamtnote fließt das Qualitätsrating von Franke und Bornberg zu 70 Prozent ein. Das Analysehaus bewertet die Leistungsfähigkeit der einzelnen Tarife anhand von 87 Prüfkriterien. Die Höchstnote „FFF+“ erhalten Tarife, die mindestens 85 Prozent der Leistungsvorgaben erfüllen (VersicherungsJournal 30.4.2025).

Die Höhe der jährlichen Prämie macht 30 Prozent der Wertung aus. Grundlage waren sechs Musteradressen in Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Köln und München.

Zehn Hausrattarife erreichen die Höchstnote „Exzellent“

Im Ranking erhalten zehn Tarife die Höchstnote „Exzellent“ für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Jeder dieser Tarife erreichte auch im Leistungsrating von Franke und Bornberg die Wertung „FFF+ = Hervorragend“.

Weitere neun Tarife werden mit „Sehr gut“ benotet, zwölf Tarife mit „Gut“. Für vier Hausratpolicen reicht es nur für ein „Befriedigend“. Eine schlechtere Gesamtnote wurde nicht vergeben.

Interrisk und Waldenburger mit Höchstpunktzahl

Rankingsieger sind die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit ihrem Tarif „Konzept XXL“ sowie die Waldenburger Versicherung AG mit „Premium“. Beide erreichen die höchstmögliche Gesamtpunktzahl von 100 Punkten. Die durchschnittliche Jahresprämie liegt bei der Interrisk bei rund 134 Euro und bei der Waldenburger bei 138 Euro.

Knapp dahinter folgt der Schleswiger Versicherungsverein a.G. mit „SSVaG Top Plus, Bankschließfach“, der mit 99 Punkten und einer durchschnittlichen Jahresprämie von 147,40 Euro den dritten Rang belegt.

Es folgen auf den Plätzen vier bis sechs die Versicherer WGV-Versicherung AG („Optimal-Tarif“), LBN Versicherungsverein a.G. („LBN-Besser“) und Ideal Versicherung AG („Exklusiv“). Hier liegen die ermittelten durchschnittlichen Jahresprämien zwischen rund 160 Euro und knapp 169 Euro.

Die weiteren exzellenten Deckungskonzepte stammen von der Prokundo GmbH („7 Sachen Best“), Baloise Sachversicherung AG Deutschland („Ambiente Top“), Axa Versicherung AG („Komfort“) und Adcuri GmbH („Premium Schutz“). Die ermittelten Jahresprämien bewegen sich bei diesen Versicherern zwischen durchschnittlich 170 Euro und knapp 185 Euro.

Diese Hausrattarife erreichen nur ein „Befriedigend“

Am anderen Ende der Skala finden sich teilweise Tarife, die zwar mit ihren Leistungen überzeugen können, aufgrund ihrer hohen Jahresprämie aber nur mit der Gesamtnote „Befriedigend“ ausgezeichnet werden.

So erreichen sowohl die Allianz Versicherungs-AG mit „Komfort“ als auch die Janitos Versicherung AG mit „Best Selection“ im Leistungsranking die Bestnote „FFF+“. Die durchschnittliche Jahresprämie liegt mit knapp 406 Euro beziehungsweise rund 412 Euro jedoch an der Spitze des gesamten Teilnehmerfeldes.

Ebenfalls mit „Befriedigend“ müssen sich die Andsafe AG mit ihrem Tarif „Andsafe Hausratversicherung“ und die Dialog Versicherung AG mit „Premium Plus“ begnügen. Ihre Leistungen werden zwar mit „FF+ = Gut“ beziehungsweise „FFF = Sehr gut“ bewertet, aber die Jahresprämien liegen mit rund 391 Euro beziehungsweise rund 348 Euro über dem Marktdurchschnitt.

Mirko Wenig

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

