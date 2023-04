Defektes Erntegerät vernichtet Trauben: Muss der Kfz-Versicherer zahlen?

19.4.2023 – Gehört es zum Wesen eines als selbstfahrende Arbeitsmaschine versicherten Erntefahrzeugs, dass das Erntegut in ihm gesammelt wird, so kann sich der Versicherer der Maschine nicht darauf berufen, dass durch die Maschine an dem Erntegut verursachte Schäden vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind, weil es durch die Maschine befördert wurde. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Urteil vom 16. Mai 2022 (12 U 532/21) entschieden.

Ein Lohnunternehmer hatte bei dem beklagten Versicherer eine Kfz-Haftpflichtversicherung für einen sogenannten Traubenvollernter abgeschlossen. Mit der selbstfahrenden Arbeitsmaschine erntete er Trauben von den Rebstöcken eines Weinbauern.

Kein Versicherungsschutz wegen eines Defekts am Fahrzeug?

Dabei trat wegen eines Defekts Hydrauliköls aus und verschmutzte die gesammelten Weintrauben. Daraufhin wollte der Versicherungsnehmer gerichtlich feststellen lassen, dass der Versicherer ihn von Schadenersatz-Ansprüchen des Weinbauern freizustellen hat.

Dagegen wehrte sich der Versicherer mit dem Argument, dass bedingungsgemäß Ansprüche aus einer Beschädigung, Zerstörung oder dem Abhandenkommen von mit dem versicherten Traubenvollernter beförderten Sachen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen seien.

Ohne Erfolg. Das Koblenzer Oberlandesgericht gab der Feststellungsklage des Unternehmers statt.

Kfz diente nicht zweckgerichtet als Beförderungsmittel

Nach Ansicht des Gerichts ist die Beklagte als Kfz-Haftpflichtversicherer verpflichtet, dem Kläger wegen der Schadensersatz-Verpflichtung den Deckungsschutz zu leisten. Er könne sich nicht darauf berufen, dass eine Haftung für Schäden an mit dem Fahrzeug transportierten Sachen bedingungsgemäß vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sei.

Denn ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer verstehe unter dem Befördern einer Sache, dass diese mit Hilfe eines hierfür eingesetzten Transportmittels von einem Ort zum anderen gebracht wird.

„Der Vorgang der Beförderung besteht folglich in einer Handlung, die objektiv gesehen zu einer Ortsveränderung der Sache führt, und die subjektiv mindestens in dem Bewusstsein vorgenommen wird, dass die Bewegung des Transportmittels zu einer Ortsveränderung der Sache führt.“

Das aber bedeute, dass der Risikoausschluss nur Transportschäden erfasse, die durch den zweckgerichteten Einsatz eines Kfz als Beförderungsmittel entstehen.

Gericht lässt Revision zum Bundesgerichtshof zu

Gemessen daran seien die Weintrauben nicht durch das Erntefahrzeug befördert, sondern lediglich im Rahmen der Ernte in einem in dem Fahrzeug befindlichen zentralen Behältnis gesammelt worden. Das sei kein Transport.

„Solange die Verschmutzung der Weintrauben im Gerät selbst erfolgte, bevor sie innerhalb dieses Bereichs in dem Auffangbehälter zwischengelagert wurden, liegt jedenfalls ein den Versicherungsschutz ausschließender Transport im rechtlichen Sinne nicht vor“ – heißt es dazu abschließend in der Urteilsbegründung.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Gericht eine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.