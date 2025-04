Axa Mindestbeitrag für Betriebshaftpflichtpolicen ab 90 Euro

29.4.2025

Die Axa Versicherung AG hat nach eigenen Angaben ihren „Profi-Schutz Haftpflicht“ für kleinere und mittlere Unternehmen überarbeitet.

Dabei seien je nach Zielgruppe mindestens zehn Leistungsmerkmale in der Grunddeckung verbessert worden. So betrage jetzt die Entschädigungsgrenze für das Abhandenkommen fremder Schlüssel in Handel, Handwerk und Dienstleistung 500.000 Euro.

Hervorgehoben wird zudem eine erweiterte Produkthaftpflichtdeckung für viele Handelsbetriebe. Zudem seien die Mindestbeiträge teilweise auf 90 Euro herabgesetzt worden. Für die Kunden und die Vermittler wurde zudem die Bürokratie verschlankt: „Die Fragebögen sind um mehr als 30 Prozent reduziert“, meldet der Versicherer.