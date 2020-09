Allianz Krankenversicherung dementiert hohe Beitragsanpassung

8.9.2020 – Für die Post an die privaten Krankenversicherten über ihre Beitragsanpassungen zum 1. Januar ist es eigentlich noch ein paar Wochen zu früh. In ihrem Blog berichtete die KVoptimal aber schon am letzten Freitag von teils hohen Beitragserhöhung bei der Allianz private Krankenversicherung (APKV). Diese kann die Aussagen nicht nachvollziehen.

„Auch dieses Jahr ist erneut mit einer teils hohen Beitragserhöhung von bis zu 14,7 Prozent bei der Allianz Private Krankenversicherung AG (APKV) zu rechnen. Die Beiträge werden zum 1.1.2021 erhöht“, beginnt das Analysehaus KVoptimal.de GmbH im eigenen Blog zu den Beitragsanpassungen (BAP).

Insbesondere langjährig Versicherte könnten betroffen sein

Demnach sind vor allem Tarife für „langjährig versicherte Erwachsene – Bisex“ von den Erhöhungen betroffen.

Begründung: „Aktuell liegen zu den geschlossenen Tarifen der APKV keine Garantien zu gleichbleibenden Prämien vor, daher müssen wir davon ausgehen, dass die unten aufgeführten Tarife einer Anpassung der Beiträge unterliegen. Im Regelfall ist dies eine Beitragserhöhung. Wir werden die Daten für Sie regelmäßig nach Kenntnis aktualisieren und Sie so über die Prämienerhöhung auf dem Laufenden halten.“

Im Weiteren werden dann unter „geschlossene Tarife, die zum 1.1.2021 für langjährig Versicherte erhöht werden könnten“ knapp zwei Dutzend Kompakte Tarife sowie 15 ambulante Bausteine, fünf Dentaltarife, sechs Stationärtarife und 17 Arzttarife des Versicherers aufgelistet.

KVoptimal stellt gleiche Leistung für weniger Beitrag in Aussicht

Der Versicherungsmakler KVoptimal stellt einen sehr günstigen Tarifwechsel in Aussicht. Durch die Prüfung der unterschiedlichen Tarifmöglichkeiten könnten hohe Beiträge deutlich reduziert werden. „Teils bis zu 43 Prozent, bei gleichem Leistungsniveau und unter Erhalt Ihrer Altersrückstellungen“.

Zudem wird in dem Blog von höheren Tarifen im Neukundengeschäft ab 1. Januar 2021 in den Tarifen „AktiMed Plus 90 (AMP90U)“ um bis zu 8,6 Prozent, „AktiMed Plus 100 (AMP100U)“ um bis zu sieben Prozent sowie bei „AktiMed Best S (AMBSU)“ und „AktiMed Best 90 (AMB90U)“ berichtet.

Die Tarife „AktiMed Plus 70 P (AMP70PU)“, „AktiMed Plus 90 P (AMP90PU)“ und „AktiMed 90P (AM90PU)“ blieben hingegen stabil. Und für Jugendliche und Kinder würden die Tarife teils um bis zu 13,2 Prozent preiswerter.

APKV: Erhöhungen für 2021 stehen noch nicht komplett fest

Auf Nachfrage verweist die Allianz darauf, dass das Datenmaterial nicht von ihr zur Verfügung gestellt wurde, „viele Fragen aufwerfe“ und an einigen Stellen auch „unseriös“ sei. Aussagen zu den BAPs 2021 will die APKV nicht nennen: Es würden immer zuerst die Kunden im November über ihre Beiträge informiert, bevor Zahlen dazu veröffentlicht würden.

Die von dem Vermittler ins Spiel gebrachten mehr 14 Prozent seien aber „auf jeden Fall“ keine Durchschnittszahl für die BAP im Bestand. „Diese wird bei der Allianz signifikant geringer sein“, so eine Unternehmenssprecherin.

Sie geht davon aus, dass der Blog sich bei dieser Zahl auf Neugeschäft bezieht. Dieses könne aber nicht auf die Beiträge der Bestandskunden übertragen werden, weil die prozentuale Beitragsentwicklung eines Bestandskunden unter anderem auch von der individuellen Vertragshistorie abhänge.

Aber: Auch im Neugeschäft stünden die Anpassungen „noch nicht komplett“ fest. Diese würden nach und nach an die Vertriebspartner weitergegeben.

Beitragsanpassungen in der Vollversicherung in kleinen Schritten

Die Bestandsverträge in der Vollversicherung hat die APKV in den vergangenen Jahren im Schnitt wie folgt angepasst:

2020: rund 3,5 Prozent

2019: 2,5 Prozent

2018: 4,5 Prozent

2017: rund 3 Prozent

2016: unter 1,5 Prozent

2015: unter 1,5 Prozent

2014 wurden die Beiträge im Schnitt gesenkt.

Die Gesellschaft weist zudem darauf hin, dass sie frühzeitige Beitragsgarantien grundsätzlich nur für die verkaufsoffenen Tarife zur Unterstützung unserer Vertriebspartner herausgebe. Daraus Rückschlüsse auf nicht mehr verkaufsoffene Tarife zu ziehen, sei deshalb „schlichtweg unseriös“.

Auch könne man die in Aussicht gestellte Beitragsersparnis bei einem Wechsel des Tarifs nicht „nachvollziehen. Vielmehr gehen in aller Regel niedrigere Beiträge auch mit reduzierten Leistungen einher.“

Allianz nennt bessere medizinische Versorgung als Haupt-Kostentreiber

Als Hauptgrund für Verteuerungen bei den Bestandskunden nennt die APKV auf Nachfrage „in der Regel hauptsächlich höhere Ausgaben für eine immer bessere medizinische Versorgung.“ Corona spiele aktuell keine Rolle.

Aufgrund ihrer Finanzstärke und Kapitalmarktexpertise sei die APKV regelmäßig in der Lage, Beitragserhöhungen für ihre Kunden zu reduzieren. Dies werde man auch bei der anstehenden Beitragsanpassung zum 1. Januar tun, wird versprochen.