Allianz erleidet Schlappe vor Gericht

5.4.2018 – Die Allianz Deutschland AG darf bestimmte Formulierungen hinsichtlich der Wertentwicklung ihres sogenannten Vorsorgeprodukts „IndexSelect“ nicht weiter verwenden. Das hat das Landgericht München I mit einem am Mittwoch bekanntgewordenen Urteil vom 23. März 2018 entschieden (37 O 12326/17).

Dem Urteil lag eine Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Hamburg zugrunde. Sie hält Werbeaussagen der Allianz Deutschland AG zu ihrem Vorsorgeprodukt „IndexSelect“ für irreführend.

Fehlvorstellung über die tatsächlichen Renditechancen?

Das Produkt wird von dem Versicherer unter anderem mit Aussagen beworben wie: „Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Euro Stoxx 50 erfolgt nach einem festgelegten Verfahren und bietet hervorragende Chancen für Ihre Vorsorge“.

Die in den Vertrag eingezahlten Beiträge partizipieren jedoch nicht direkt an der monatlichen Wertentwicklung des Euro Stoxx 50. Der Wert der Police wird vielmehr durch ein als „Cap“ bezeichnetes Verfahren gedeckelt. Dies führt zu dem Ergebnis, dass eine Wechselwirkung des Renditeversprechens mit der Wertentwicklung des Aktienindex nur eingeschränkt besteht.

Nach Ansicht der Verbraucherschützer suggerieren jedoch von der Allianz verwendete Begriffe wie „Beteiligung“ und „Partizipation“ eine unmittelbare Teilhabe an der Wertentwicklung des Index und nicht nur eine bloße Bezugnahme. Die Werbung für das Vorsorgeprodukt bewirke so eine Fehlvorstellung über die tatsächlichen Renditechancen.

Irreführend

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des Landgerichts München I an. Sie gaben der Unterlassungsklage statt.

Nach Ansicht des Gerichts sind Angaben wie „Beteiligung an der (Wert-) Entwicklung des Euro Stoxx 50“ und „Indexpartizipation“ auf den Internetseiten zu dem Vorsorgeprodukt irreführend. Diese Begriffe erweckten nämlich bei einem Großteil der angesprochenen Verbraucher den Eindruck, dass eine zumindest mittelbare Anlage der in den Vertrag eingezahlten Gelder in Finanzprodukte erfolgt, die in dem Aktienindex gelistet sind.

Es werde hingegen nicht ausreichend deutlich, dass es sich bei der Bezugnahme auf die Entwicklung des Aktienindex lediglich um einen Parameter bei der Berechnung für die Rendite handelt, die dem Policenwert am Ende eines Geschäftsjahres zugeschrieben wird.

Noch nicht rechtskräftig

„Denn die Rendite wird über den Cap maßgeblich von einer Reihe anderer Faktoren, namentlich der Höhe der jährlichen Überschussanteilsätze, dem jährlich zugeteilten Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven sowie insbesondere weiteren Faktoren des Kapitalmarkts wie der Volabilität und der Dividendenrendite und der Anzahl der beteiligten Kunden bestimmt“, so das Gericht.

Nach Ansicht der Richter wird durch die Werbeaussagen auf den Internetseiten des Versicherers die Fehlvorstellung geweckt, dass sich die Renditeerwartung maßgeblich an der Wertentwicklung des Euro Stoxx 50 orientiert. Zudem werde suggeriert, dass es sich bei dem Cap lediglich um einen „Preis für die Sicherheit“ des Konzepts handelt. Das sei falsch.

Die Allianz wurde daher dazu verurteilt, ihre irreführenden Werbeaussagen zu unterlassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Urteiltext kann unter diesem Link auf der Webseite der Verbraucherzentrale Hamburg eingesehen werden.