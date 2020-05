Aktuare verteidigen Vorschlag für den Höchstrechnungszins

30.4.2020 – Die Aktuare schlagen ab 2021 einen Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent vor. Auf der DAV/DGFVM E-Jahrestagung stellten Dr. Michael Pannenberg (HDI Pensionskasse AG) und Olaf Schmitz (Allianz Lebensversicherungs-AG) eine neue Berechnungsmethode vor.

Die Arbeitsgemeinschaft „Rechnungszins“ und der Ausschuss „Leben“ in der DAV Deutscher Aktuarvereinigung e.V. haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dem Bundesfinanzministerium einen Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent ab 2021 vorzuschlagen (VersicherungsJournal 11.12.2019).

Dazu erklärten die Aktuare Dr. Michael Pannenberg (HDI Pensionskasse AG) und Olaf Schmitz (Allianz Lebensversicherungs-AG) auf der E-Jahrestagung von DAV und DGFVM Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM): „Ein Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent für 2021 ist angemessen und ausreichend vorsichtig gewählt.“

Daran waren zuvor Zweifel laut geworden (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.3.2020). Würde der Rechnungszins – wie teilweise gefordert – auf 0,25 Prozent abgesenkt, so wäre es noch schwerer, Lebensversicherungen mit einer Beitragsgarantie auszustatten (14.2.2020). Das dürfte die Vertriebschancen zusätzlich belasten.

Rechnungszins ist nicht gleich Garantiezins

Wie stets üblich habe sich die DAV nur zur Festsetzung eines gesetzlich geregelten und damit unternehmens-übergreifend geltenden Höchstrechnungszinses positioniert, so Pannenberg. Zu Fragen, die die Kalkulation von Beiträgen und Leistungen oder unternehmensspezifische Verhältnisse beträfen, habe sich der Verein dieses Mal nicht geäußert.

Konkret gemeint ist hier der Garantiezins im Neugeschäft. Den festzulegen ist nämlich die Aufgabe des Verantwortlichen Aktuars im Lebensversicherungs-Unternehmen. Dabei muss dieser „im gegebenen rechtlichen Rahmen einen Garantiezins festzulegen, der zu den Eigenschaften der Produkte passt und zu ausreichenden handelsrechtlichen Deckungsrückstellungen führt“, wurde der DAV-Zinsbericht zitiert.

In Zeiten hoher Zinsen waren Höchstrechnungszins für die Berechnung von Deckungsrückstellung und Garantiezins für das Neugeschäft im Regelfall gleich. Bei Niedrig- oder gar Negativzinsen geht diese Praxis nicht mehr auf.

Bafin: Garantien muss man sich leisten können

Deshalb hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) unlängst in ihrem Journal „erhebliche Zweifel“ daran geäußert, „ob die einzelnen Anbieter auf Dauer mit hinreichender Sicherheit in der Lage sein werden, in ihrer Neu- und Wiederanlage Renditen oberhalb des aktuellen Höchstrechnungszinses zu erzielen“ (VersicherungsJournal 19.3.2020).

Der Höchstrechnungszins könne nicht unreflektiert als Garantiezins ins Neugeschäft übernommen werden. Hier stünden der Verantwortlicher Aktuar und die Versicherungs-mathematische Funktion laut Bafin in der Pflicht. Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanagement müssten sie sich „intensiv“ damit auseinandersetzen, welchen Garantiezins im Neugeschäft sie sich aufgrund ihrer Risikotragfähigkeit und ihrer Ertragskraft leisten könnten.

Die Bafin habe angekündigt, einzelne Lebensversicherer und Pensionskassen auf die Tragfähigkeit hin zu überprüfen.

Wie die Aktuare den Höchstrechnungszins kalkulieren

Die DAV will die Berechnung des Höchstrechnungszinses modernisieren. Zwei ihrer vier Prinzipien, nach denen der Zins bisher berechnet wird, lauten so:

Die Festsetzung soll das branchentypische Anlageverhalten der beaufsichtigten Unternehmen auf der Datenbasis der vorhandenen gesetzlichen Berichterstattung der Unternehmen an die Aufsicht berücksichtigen.

Insbesondere sollen Mehrrenditen, die die Unternehmen in Folge der besonderen Natur des branchentypischen Versicherungsgeschäftes und des daraus folgenden Anlageverhaltens systematisch und nachhaltig erzielen können, bei der Festsetzung auf angemessen vorsichtige Weise berücksichtigt werden.

Diesen beiden Prinzipien will man künftiger stärker Rechnung tragen. Denn seit 2016 ist der risikolose Zins negativ und die Gesellschaften haben sich bei der Neuanlage darauf eingerichtet. Verstärkt investierten die Lebensversicherer in Aktien, Immobilien, Unternehmensanleihen.

Zudem investierten sie in Papiere mit längeren Laufzeiten und niedrigeren Ratings, so Schmitz. Die bisherige Betrachtung eines fünf- beziehungsweise zehnjährigen Mittels von Renditen zehnjähriger Staatsanleihen höchster Bonität, also AAA-Anleihen, im Euroraum reflektierten nicht mehr das branchentypische Neuanlageverhalten.

Die Aktuare haben für ein repräsentatives Neuanlagenportfolio (nur aus Bonds) die Ergebnisse von neun Zinsszenarien berechnet. Zum bisherigen proportionalen Sicherheitsabschlag von 40 Prozent haben sie zudem einen absoluten Abschlag hinzugefügt. Begründung: Bei einem Zins nahe Null ist der Sicherheitspuffer zu klein.

Versicherungsmathematiker rechnen mit negativen Zinsen

Das Ergebnis: Die neun gewählten Szenarien setzten auf die historisch niedrigen Zinssätze des Spätsommers 2019 auf und enthalten auch vier Negativzinsszenarien, die sogar überproportional stark in die Berechnung eingingen. Für alle Jahre zwischen 2021 und 2025 lagen die gewichtigen Mittelwerte über einem Durchschnittszins von mehr als 0,5 Prozent.

Selbst im Extremszenario „D“, das von einem lang anhaltenden Zinsniveau von minus ein Prozent ausgeht, werde der Wert von 0,5 Prozent nicht unterschritten, so Schmitz.

Die neue Methodik des repräsentativen Neuanlageportfolio will die DAV als Richtschnur zur Festlegung des Höchstrechnungszinses machen. Gleichzeitig formulieren die Versicherungsmathematiker, dass die Wahl eines höheren Rückstellungszinses als 0,5 Prozent für die Branche auf breiter Front nicht angemessen sein dürfte.