Aktuare empfehlen Höhe des Rechnungszinses 2023

Welche Wellen die Absenkung des Garantiezinses 2022 schlagen wird, zeigt ein neues Dossier des VersicherungsJournals (25.11.2021). Die Zinsabsenkung hat massive Auswirkungen auf Riester- und Biometrie-Produkte sowie Teile der betrieblichen Altersversorgung. Die Beiträge zur Berufsunfähigkeits- und Risikolebens-Versicherung werden ab 2022 spürbar steigen. Derweil befindet sich die Riester-Rente weiterhin im Abwärtsdrall. Werden in den nächsten Jahren etliche Lebensversicherer pleitegehen oder ihre Bestände verkaufen müssen, wie es Verbraucherschützer voraussagen? Aktuare sind sich sicher, dass die Manager der Assekuranzen ihre Unternehmen sicher durch das Zinstief steuern werden. Analysten und Branchenteilnehmer legen im Dossier ihre Sicht der Dinge dar. Das E-Paper „Ist die Lebensversicherung am Ende? Der Höchstrechnungszins sinkt – Was Vermittler jetzt über Markt und Produkte wissen müssen“ steht Premium-Abonnenten als PDF-Datei (1,94 MB) unter diesem Link zum Herunterladen kostenlos zur Verfügung. Das gilt auch für jene, die jetzt erst das Abonnement abschließen. Nicht-Abonnenten können das Dossier als E-Paper im PDF-Format für 14,90 Euro einschließlich Mehrwertsteuer online bestellen.