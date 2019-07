Zurich kauft Insurtech, um DA Direkt zu pushen

19.7.2019

Die Zurich Gruppe Deutschland hat die Dentolo Deutschland GmbH gekauft. Der Versicherer übernimmt 100 Prozent der Anteile an dem „zahnmedizinischen Ökosystem mit einem bundesweiten Netzwerk aus 500 Zahnärzten“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Mit der Akquisition will die Zurich ihre Tochter DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) bei dem geplanten Einstieg in das Geschäft mit Zahnzusatz-Versicherungen unterstützen (VersicherungsJournal 25.1.2019). „Mit Dentolo verhelfen wir Kunden der DA Direkt zu einer hochwertigen und zugleich besonders preisgünstigen Absicherung ihrer Zähne“, sagt Peter Stockhorst, Vorstandschef des Direktversicherers.

Der Startschuss für die neuen Produkte soll 2019 fallen. Bei den Details ist das Unternehmen zurückhaltend. Der Versicherer verrät auf Nachfrage nur so viel: „Die genaue Ausgestaltung der neuen DA-Direkt-Zahnzusatz-Versicherung wird zum Marktstart veröffentlicht. Fest steht aber schon jetzt, dass der Risikoträger die DA Direkt ist. Der Verkauf wird über die eigenen Kanäle erfolgen: Website und Telefon. Dentolo selbst wird Services erbringen und dient auch als Vertriebskanal.“

Die Angebote des Insurtechs sollen auch weiterhin anderen Anbietern offenstehen. „Ein sukzessiver Ausbau des Netzwerkes ist geplant. Wir sind offen für neue Kooperationen und werden auch mit den bestehenden Kooperationspartnern entsprechende Gespräche führen“, so die Zurich.