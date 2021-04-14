Zurich ernennt neuen Leiter für Ausschließlichkeitsvertrieb

27.8.2025

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Matthias Steeg die Leitung der Ausschließlichkeitsorganisation der Zurich Gruppe Deutschland. Der 32-Jährige folgt auf Kai Müller (61), der die Zurich Exklusivpartner (ZEP) seit 2017 geführt hat (VersicherungsJournal 14.7.2017) und künftig weiterhin beratend und unterstützend tätig sein wird. Das teilte der Versicherer am Dienstag mit.

Der Maklervertrieb bleibe bis auf Weiteres in der Verantwortung von Müller, berichtet ein Sprecher auf Nachfrage.

Steeg ist seit 2012 bei der Zurich und war bisher in verschiedenen vertriebsnahen Funktionen tätig. Zuletzt leitete er den Bereich Project, Process & Portfolio Management (P&C). Steeg ist gelernter Versicherungskaufmann und besitzt einen Master in „Risk Management & Insurance“ von der irischen University of Limerick.

Matthias Steeg (Bild: Zurich)

Ulrich Christmann, Vorstand Privat- und Gewerbekunden der Zurich Gruppe Deutschland, an den Steeg künftig berichten wird, lobt den neuen Vertriebsleiter als „einen äußerst engagierten und zukunftsorientierten Verantwortlichen“. Zugleich würdigt er die Verdienste von Müller:

„Kai Müller hat in seiner Funktion die Ausschließlichkeit maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung konnte die Zurich Gruppe Deutschland beachtliche Geschäftserfolge erzielen und mit innovativen Vertriebsformaten wie dem Mehrfachagenten sowie der Weiterentwicklung unserer Agenturmodelle wichtige strategische Meilensteine erreichen“, sagt Christmann.