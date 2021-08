SV kauft Gebäudesanierer

25.8.2021

Die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG baut ihre Assistance-Leistungen in der Gebäudeversicherung aus. Dafür übernimmt die Tochter der Gesellschaft, die PGI Sanierung GmbH, das Sanierungsunternehmen BTS Schadensanierung GmbH & Co. KG. Zum Kaufpreis äußerte sich der Versicherer nicht.

Die BTS ist eine regional ausgerichtete Firma, das Geschäftsgebiet ist auf Nordhessen beschränkt. Die Übernahme sieht der Versicherer als ersten Schritt für den Aufbau eines Netzwerkes für die Schadensanierung in weiteren Gebieten wie Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz.

„Wir streben an, über die PGI perspektivisch auch in weiteren Regionen unseres Geschäftsgebietes mit eigenen regionalen Sanierungsunternehmen am Start zu sein“, lässt sich Pirmin Dangelmaier zu den Plänen des Versicherers in einer Mitteilung vom Dienstagvormittag zitieren. Er ist bei der SV als Abteilungsdirektor für den Bereich Unternehmenssteuerung und Prozesse zuständig und zweiter Geschäftsführer der PGI.

Pirmin Dangelmaier (Bild: SV)

Man halte bereits nach geeigneten Kandidaten Ausschau, so Dangelmaier weiter. Als Versicherer wolle die SV bei knappen Kapazitäten und steigenden Preisen die Kontrolle über Qualität und Kosten in der Schadensanierung behalten.