SDK: „2022 wird bKV Neugeschäftstreiber“

6.12.2021 – Großes Potenzial sieht die SDK künftig im Geschäft mit der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV). Der Einstieg und die Erweiterung um die Budget-Tarife zahlten sich für die Gesellschaft aus. Aber es gibt noch Hürden in diesem Bereich.

Für Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK), war die betriebliche Krankenzusatz-Versicherung (bKV) 2021 ein zentrales Thema.

Erst im Vorjahr ging die Gesellschaft hier mit Produkten an den Start (VersicherungsJournal 15.11.2019). Im Sommer legte der Krankenversicherer mit der Einführung der sogenannten Budget-Tarife nach (14.6.2021).

Als Vorreiter in dieser Produktgattung gilt die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit ihren „Feelfree“-Angeboten (14.12.2020, 29.10.2018). Inzwischen bieten auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Gothaer Krankenversicherung AG diese Variante an.

bKV-Neugeschäft legte um 40 Prozent zu

Olaf Engemann (Bild: SDK)

Nach Angaben von Engemann verzeichnete die SDK im bKV-Bereich ein Plus von 40 Prozent im Neugeschäft. Sowohl der Maklervertrieb als auch die Ausschließlichkeit waren hier Wachstumstreiber. „Die Nachfrage der Firmenkunden ist hoch. Wir rechnen im Jahresendgeschäft noch mit einem deutlichen Zuwachs“, erklärt der Vertriebsvorstand.

In diesem im Vergleich zur klassischen Vollversicherung eher jungen Geschäftszweig stuft sich die SDK als einer der Pioniere ein. Engemann sieht die bKV 2022 und in den Folgejahren „als starken Neugeschäftstreiber“. Wichtig sind ihm im Firmenkundengeschäft vor „langfristige Beziehungen“.

Um diese sicherzustellen, biete man den Firmenkunden die Leistungen der „Gesundwerker“ an, die auch Services, Gesundheits-Dienstleistungen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement einschließen. Hier baute die SDK bereits seit 2017 ein Portfolio auf, das sich an Kranken-Vollversicherte und Firmenkunden richtet (11.12.2020).

Für den Vertrieb ist bKV kein Selbstläufer

Allerdings ist die bKV für den Vertrieb noch längst kein Selbstläufer. Das hat mehrere Gründe: Der Geschäftsbereich ist bisher wenig standardisiert, die Nachfrage der Firmenkunden noch überschaubar. Die Verwaltung der Bestände läuft in der Hauptsache manuell, wie das auf die betriebliche Altersvorsorge (bAV) spezialisierte Portal Xempus AG beobachtet (26.8.2021).

Und es gibt nur wenige Vermittler, die in diesem Geschäftsfeld wirklich fit sind. Das sieht auch Eric Sievert, Leiter Maklervertrieb und unabhängige Vertriebspartner bei der SDK, so. Ein Beispiel: In der Krankenvoll- und Zusatzversicherung arbeitet der Krankenversicherer mit 2.000 bis 3.000 Maklern zusammen. „In der bKV sind zwischen 80 und 100 Vertriebspartnern relevant“, so Sievert.

Daher war auch die Einführung der Budget-Variante für den Versicherer so wichtig. Die Tarife sind transparenter und damit sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber verständlicher. „Das Produkt kann man als Türöffner bei der gewerblichen Klientel verstehen“, so der Maklerchef weiter.

In der bKV sind zwischen 80 und 100 Vertriebspartnern relevant. Eric Sievert, Leiter Maklervertrieb und unabhängige Vertriebspartner bei der SDK

Angebot von Pflege-bKV aufgeschoben

Die anvisierte Absicherung der Pflegebedürftigkeit in der bKV (12.1.2021) hat das Unternehmen nach Aussage von Engemann weiter auf der Agenda. Als Vorbild könnte man hier das Modell „CareFlex Chemie“ für die 435.000 Tarif-Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie (7.1.2021, 25.11.2019) bezeichnen.

„Ein erstes Konzept steht, aber wir warten noch die notwendigen gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen der neuen Regierung ab“, begründet Engemann den Aufschub.

Voll- und Zusatz-Versicherung legte zu

Den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres beurteilt der Vertriebsvorstand für die SDK positiv. In der Vollversicherung konnte die Gesellschaft um rund 20 Prozent zulegen. Bei den erst 2020 neu eingeführten neuen Zusatzversicherungen beziffert Engemann das Wachstum auf 60 bis 70 Prozent bis zum Jahresende.

Im Vorjahr verzeichnete der Versicherer zwar trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie einen hohen Bruttoüberschuss, musste aber einen weiteren Schwund beim Versichertenbestand verkraften (29.7.2021).

Der ging 2020 insgesamt um 6.807 auf 624.889 Personen zurück. Der Bestand in der Vollversicherung verminderte sich von 155.743 auf 153.107 Personen, in der Zusatzversicherung um 4.171 auf 471.782 und in der Pflegeversicherung um 3.273 auf 160.449.