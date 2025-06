Schwergewicht im bAV-Markt mit neuer Firmenspitze

30.6.2025 – Norman Dreger leitet ab Juli die Geschäftsführung von MRH Trowe & Lurse, deren internationales Pensions- und Benefits-Geschäft er ausbauen soll. Dreger folgt auf Matthias Edelmann, der in den Aufsichtsrat wechselt. Zur Führungsmannschaft zählen neben drei Managern der Firmengruppe auch drei Vertreter der jüngst eingegliederten Heubeck AG.

WERBUNG

Die MRH Trowe & Lurse GmbH stellt ihr Management zur Jahresmitte neu auf:

Norman Dreger (Bild: MRH Trowe & Lurse)

Norman Dreger (48) übernimmt als Sprecher der Geschäftsführung die Gesamtverantwortung. Er leitet in diesem Amt das sechsköpfige Team und entwickelt die strategische Positionierung des Unternehmens weiter.

Der ehemalige Geschäftsführer der Mercer Deutschland GmbH hat in Kanada Mathematik und Chemie studiert und danach seine berufliche Karriere in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gestartet. Dadurch hat er Erfahrung in der Betreuung globaler Firmenkunden gesammelt.

Für den Ausbau des internationalen Pensions- und Benefits-Geschäfts ist Dreger auch weiterhin verantwortlich. Er kam im Februar als Managing Partner zu dem bAV-Beratungsunternehmen, das zuvor von Matthias Edelmann (57) geführt wurde (VersicherungsJournal 18.1.2023).

MRH-Trowe-Gruppe hat Heubeck übernommen

Edelmann ist auch Vorstandsmitglied der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding und wird in den Aufsichtsrat wechseln. Außerdem bleibt er Aufsichtsratsvorsitzender der Heubeck AG, die wie zwei Jahre zuvor die Lurse AG von der MRH-Trowe-Gruppe übernommen worden ist (31.3.2025).

Seit dem Zusammenschluss mit MRH Trowe & Lurse in diesem Jahr ergänzt Heubeck die Firmengruppe insbesondere mit aktuarieller Expertise im bAV-Bereich. Gemeinsam beraten sie große und mittelständische Unternehmen aller Branchen, die auch international sind.

Die von Heubeck entwickelten und immer wieder aktualisierten Richttafeln bilden die allgemein anerkannten Rechnungsgrundlagen zur bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen in Deutschland. Zudem unterstützen die bAV-Experten bei der Mitarbeiterbetreuung und Kommunikation.

Geschäftsführer aus beiden Firmen vertreten

Die Heubeck-Vorstandsvorsitzende Susanna Adelhardt (53) übernimmt im Managementteam der MRH Trowe & Lurse die Verantwortung für alle aktuariellen Themen. Dr. Tina Heubeck (50) verantwortet hingegen die Integration der Firmen und den Bereich Functions.

Als weiteres Heubeck-Vorstandsmitglied übernimmt Rainald Meyer (62) Leitungsaufgaben im Bereich Beratung mit Fokus auf den deutschen Markt. Zudem führt er den Bereich Administration zusammen mit Frank Zagermann, Partner bei Lurse und zuvor Bereichsleiter bei Mercer Deutschland.

In der Geschäftsführung der nun erweiterten MRH Trowe & Lurse verbleibt einerseits Carsten Ganz (58), der den Bereich Insured Pension & Benefits leitet. Andererseits leitet das bisherige Managementmitglied Maximilian Evers (39) den Bereich HR-Consulting und Benchmarking.

Die inhabergeführte MRH-Trowe-Gruppe gehört heute nach eigenen Angaben zu den zehn größten deutschen Makler- und Beratungshäusern zu den Themen Versicherungen, Benefits und Finanzierung. Unter dem Dach der Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers GmbH Spezialdienstleister für Industrie- und Gewerbekunden, Institutionen und gehobene Privatkunden.