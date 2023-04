R+V entwickelt sich unter Plan

28.4.2023 – Im deutschen Erstversicherungs-Geschäft lagen die Beitragseinnahmen der Versicherungsgruppe bei 15,6 Milliarden Euro und damit 3,8 Prozent niedriger als 2021. Der Konzern schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis vor Steuern (IFRS) von minus 258 Millionen Euro ab. In Leben ging das Beitragsvolumen um 10,4 Prozent zurück. Schaden/Unfall wuchs um 3,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Ausgeweitet wurde das 2017 gestartete Investitionsprogramm. Der Vertrieb soll konsequent auf Omnikanal ausgerichtet werden.

Für 2022, das Jahr des 100-jährigen Jubiläums, hatte sich die R+V Versicherung AG ein besseres Ergebnis gewünscht. Konzernchef Dr. Norbert Rollinger stellte am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in Wiesbaden fest: „Unter dem Markt zu wachsen, ist etwas Neues für uns.“

Norbert Rollinger (Bild: GDV)

Beitragseinnahmen sinken um 3,1 Prozent

Die Gruppe verzeichnete nach vielen wachstumsstarken Jahren für 2022 einen Rückgang im Geschäft und im Ergebnis. „Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd. Wir konnten uns der Gesamtentwicklung nicht entziehen“, kommentierte Rollinger die Zahlen.

Die Beitragseinnahmen der R+V gingen um 3,1 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro zurück. Im deutschen Erstversicherungs-Geschäft lagen die Beitragseinnahmen bei 15,6 Milliarden Euro und damit 3,8 Prozent niedriger als 2021.

In Leben ging das Geschäft gegen Einmalbeitrag zurück

Während das Geschäft in der Schaden-/Unfallversicherung und in der Krankenversicherung weiter wuchs, verzeichnete die R+V in der Lebens- und Pensionsversicherung im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 6.4.2022) einen Umsatzrückgang um 10,4 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro.

Für den Rückgang war insbesondere das Einmalbeitragsgeschäft verantwortlich. Bei den laufenden Beiträgen legte die Gruppe dagegen um 3,6 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu und wuchs damit stärker als der Markt.

„Das gelingt kaum einem Versicherer“, kommentierte Rollinger diese Entwicklung. Den größten Anteil am Gesamtumsatz der Lebens- und Pensionsversicherung hat weiterhin die betriebliche Altersversorgung mit mehr als 2,6 Milliarden Euro. Den größten Zuwachs bei den gebuchten Beiträgen verzeichnete die fondsgebundene private Altersvorsorge: um ein Drittel auf zwei Milliarden Euro.

Leichte Marktanteilsverluste in Kfz und Schaden/Unfall

Wie im Vorjahr wuchs die R+V im Schaden- und Unfallversicherungs-Geschäft um 3,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Fast alle Sparten hatten daran ihren Anteil. In der Kfz-Versicherung verzeichnete die Gruppe ein leichtes Umsatzplus von 0,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg um 22.000 auf 5,2 Millionen.

Gemessen an den gebuchten Bruttobeiträgen ging der Marktanteil in Kfz von 9,6 auf 9,5 Prozent zurück, in Schaden/Unfall von 8,4 auf 8,3 Prozent. Dagegen stieg er erneut in der Kreditversicherung, von 25,6 auf 26,0 Prozent.

Zinsanstieg sorgt für negatives Konzernergebnis der R+V

Der R+V Konzern schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis vor Steuern (IFRS) von minus 258 Millionen Euro ab. Grund für den starken Ergebnisrückgang gegenüber dem sehr hohen Vorjahresgewinn von 914 Millionen Euro war vor allem der starke Zinsanstieg im vergangenen Jahr. Marktbewertungseffekte führten zu einem Kapitalanlageergebnis von minus 3,6 (Vorjahr: plus 5,6) Milliarden Euro.

Hintergrund für die hohe Volatilität der Ergebnisse der R+V ist eine bilanzielle Besonderheit: Sie bilanziert ihre Kapitalanlagen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum DZ Bank Konzern im Gegensatz zum Großteil der Versicherer bereits nach IFRS 9 und damit zu einem relativ hohen Anteil erfolgswirksam.

Dagegen konnten Marktbewertungen in der Versicherungstechnik bislang noch nicht adäquat berücksichtigt werden. Dies ändert sich ab dem Jahr 2023 mit der Einführung von IFRS 17, was zu einer Stabilisierung der Ergebnisse beiträgt.

Nach HGB-Rechnungslegung beendete die R+V Versicherung AG das Jahr 2022 mit einem Ergebnis von 120 Millionen Euro vor Steuern (2021: 163 Millionen Euro). Die Versicherungsgruppe bietet ihre Geschäftsberichte auf dieser Internetseite an.

Kennzahlen 2022 (Bild: R+V)

Erstes Quartal 2023 mit Licht und Schatten

Im deutschen Erstversicherungs-Geschäft erzielte die Gruppe im ersten Quartal des laufenden Jahres ein Beitragsvolumen von 5,8 Milliarden Euro und lag damit leicht unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die gesamten laufenden Beiträge kletterten um 4,8 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro.

In der Schaden-/Unfallversicherung setzte sich der Wachstumskurs über alle Sparten fort. Der Umsatz legte um 5,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. In der Lebens- und Pensionsversicherung lagen die Beiträge in den ersten drei Monaten des Jahres mit rund 2 Milliarden Euro um 15,8 Prozent unter dem Vorjahr. Die laufenden Beiträge stiegen um 2,4 Prozent.

„Für das Gesamtjahr 2023 gehen wir im deutschen Erstversicherungs-Geschäft davon aus, beim nachhaltigen Geschäft mit laufenden Beiträgen weiterhin oberhalb der Branche zu wachsen“, sagte Rollinger. Außerdem erwartet er, unter anderem wegen der Einführung von IFRS 17, dass sich die Ergebnisse stabilisieren.

Vertrieb wird auf Omnikanal ausgerichtet

Ausgeweitet hat die R+V ihr 2017 gestartetes Investitionsprogramm, für das insgesamt ein hoher dreistelliger Millionenbetrag ausgegeben wird. Es geht dabei sowohl um diverse große IT-Systeme als auch um Fachkräfte in verschiedenen Bereichen.

Der genossenschaftliche Versicherer stellt die IT in der Lebensversicherung auf eine flexible, effiziente und modular aufgebaute Standardsoftware um. Für das Schaden- und Unfallversicherungs-Geschäft entsteht eine von Grund auf neue Business-Plattform.

Insgesamt sind bei dem Konzern rund 1.000 Mitarbeiter in der IT-Entwicklung tätig. Außerdem forciert die R+V ihre Bemühungen, den Vertrieb konsequent auf Omnikanal auszurichten, um den Kundinnen und Kunden ein optimales Zusammenspiel aus persönlichen und digitalen Zugangswegen zu bieten.