Oliver Brüß wird Geschäftsführer bei Maklerdienstleister

21.10.2025

Zum 1. Oktober 2025 ist der frühere Gothaer-Vorstand Oliver Brüß als Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Policentransfer Versicherungslösungen GmbH eingestiegen. Wie die Handelsplattform für Versicherungsbestände mitteilt, bildet der 59-Jährige künftig gemeinsam mit Gründer Maximilian Würz (37) und Carsten Börner (55) die dreiköpfige Geschäftsführung.

Oliver Brüß (Bild: Policentransfer)

Knapp neun Jahre lang gehörte Brüß dem Vorstand der Gothaer Versicherungen an und verantwortete dort Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Neupositionierung der Marke und beim Umbau des Omnikanalvertriebs, der Ausschließlichkeitsorganisation, Direktvertrieb sowie Makler- und Kooperationspartner stärker verzahnte.

Nach der Fusion mit der Barmenia zur Barmenia.Gothaer Finanzholding AG (VersicherungsJournal 4.9.2024) legte Brüß Ende September 2024 sein Mandat als Vertriebsvorstand nieder (1.10.2024). Der Versicherungskaufmann und Diplom-Betriebswirt war zuvor in mehreren Vorstandsfunktionen tätig, unter anderem bei der BHW Bausparkasse AG, Advocard Rechtsschutzversicherung AG und Dialog Lebensversicherungs-AG.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Brüß mittlerweile nach Bielefeld verlegt, wie es im Pressetext weiter heißt. Neben seiner neuen Geschäftsführerrolle ist Brüß noch bei anderen Start-ups engagiert. Er stieg als Senior Advisor bei der Hypoport SE ein (Medienspiegel 24.3.2025) und als Investor bei der Muffintech GmbH. Bei Policentransfer will er nun verstärkt die Nutzerperspektive einbringen:

„Es gibt etwa 25.000 kleinere Makler in Deutschland, viele mit einem Courtageumsatz unter 100.000 Euro“, so Brüß. „Viele suchen Nachfolger oder wollen Teile ihrer Bestände verkaufen. Auch diese Bestände brauchen regelmäßige „Pflege“ oder werden gehandelt, darüber wird nur nicht berichtet, obwohl solche Bestandstransaktionen zahlreich stattfinden.“