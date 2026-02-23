Neuer Finanzvorstand der Itzehoer kommt von der Baloise

26.2.2026

Christoph Wappler wird zum 1. Mai 2026 Finanzvorstand der Itzehoer Versicherungen. Der 47-jährige Betriebswirt soll das Amt von Uwe Ludka (62) übernehmen, der zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheidet. Bis dahin bleibt Ludka für Teile seiner bisherigen Zuständigkeiten verantwortlich.

Zusätzlich übernimmt Wappler die Bereiche Lebensversicherung/Kapitalanlage, Betriebsorganisation und zentrale Dienste sowie das fachliche IT-Management. Es sei vorgesehen, dass er auch diese Aufgaben nach dem Jahresende weiterführe, teilt die Itzehoer auf Nachfrage mit.

Wappler kommt von den Baloise Versicherungen, wo er seit dem 1. November 2023 als Vorstand für Finanzen und Kapitalanlagen tätig war. Im Zuge der Fusion von Baloise Holding AG und Helvetia Holding AG hatte er sein Amt zum 8. Dezember 2025 niedergelegt und schied auf eigenen Wunsch aus. Er war einer von mehreren Vorständen, die im Rahmen der Fusion gingen (VersicherungsJournal 12.12.2025).

Wappler war insgesamt acht Jahre in leitenden Funktionen für die Baloise tätig. Zuvor arbeitete er mehr als elf Jahre für die Pricewaterhousecoopers GmbH, unter anderem als „Senior Manager Financial Services“. Er ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche.

Christoph Wappler (li.) und Uwe Ludka (Bild: Itzehoer)

Aktuell gibt es noch keine Festlegung, wer die Nachfolge von Uwe Ludka an der Unternehmensspitze antritt, teilte die Itzehoer auf Nachfrage mit. Ludka ist seit 2015 auch Vorstandsvorsitzender des mittelständischen Versicherers. Dem Vorstand gehörte er bereits seit 1997 an.