Neue Leben-Vorständin für die Provinzial

14.11.2025

Dr. Stefanie Alt (49) wird mit Wirkung zum 1. März 2026 Vorständin der Provinzial Holding AG, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Sie übernimmt die Verantwortung für das Ressort Lebensversicherung von Dr. Ulrich Scholten. Dieser ist seit elf Jahren Finanzvorstand der Provinzial (VersicherungsJournal 12.10.2014) und hatte den Bereich Leben im Frühjahr kommissarisch zusätzlich übernommen.

Dies wurde notwendig, nachdem der Vertrag mit dem langjährigen Leben-Vorstand Guido Schaefers (12.7.2011, 29.7.2020) auf dessen eigenen Wunsch überraschend aufgehoben worden war – aus persönlichen Gründen (12.2.2025).

Alt kommt von der Telis Unternehmensgruppe AG. Dort war sie die vergangenen knapp acht Jahre als Vorständin mit Verantwortung für den Innendienst und die Unternehmensbereiche Anwendungsentwicklung und Systemintegration tätig (7.1.2019).

Zuvor stand die promovierte Betriebswirtin zehn Jahre in Diensten der Nürnberger Versicherungsgruppe. Dort bekleidete sie verschiedene Führungspositionen. Zuletzt leitete sie unter anderem den Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) und gehörte unter anderem den Vorständen der Nürnberger Pensionsfonds AG sowie der Nürnberger Pensionskassen AG an (19.12.2017).

Stefanie Alt (Bild: Provinzial)

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Dr. Alt eine zukunftsorientierte Führungskraft gewonnen zu haben, die mit ihrem ganzheitlichen Blick maßgeblich zum Erfolg der Lebensversicherung beitragen wird. Wir sind uns sicher, dass sie das Vorstandsteam durch die weitere Diversifikation bestens verstärken wird“, lässt sich der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Breuer in der Pressemitteilung zitieren.