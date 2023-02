Neodigital Autoversicherung startet im Maklermarkt

22.2.2023 – Nach der Freigabe durch die Aufsicht stellt der Neuling seine Tarife auch Versicherungsmaklern zur Verfügung. Mit günstigen Angeboten soll der Markt angegriffen werden. Indirekt steigt damit auch Deutschlands größter Kfz-Versicherer in den Vermittlermarkt ein.

Die Neodigital Autoversicherung AG hat eine Versicherungslizenz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) erhalten. Damit kann das Joint Venture zwischen der Huk-Coburg Holding AG und der Neodigital Versicherung AG an den Markt gehen.

Nach Mitteilung der Huk-Coburg sollen die neuen digitalen Tarife schon in nächster Zeit scharf geschaltet werden.

Ziel in diesem Jahr sind 50.000 Neukunden

Der größte deutsche Kfz-Versicherer, der bereits mit der Huk24 AG einen eigenen digitalen Arm aufgebaut hat, agiert als Investor im Hintergrund, hat aber so Einblick in den Maklermarkt. Die nun genehmigte Neodigital Autoversicherung AG kann in Zukunft auch White Label-Produkte anbieten.

Bis Ende des Jahres möchte die neue Gesellschaft bereits 50.000 Kunden gewinnen. Das sei zumindest das anvisierte Neugeschäft laut Geschäftsplan.

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens überprüfte die Versicherungsaufsicht unter anderem die finanzielle Ausstattung des Unternehmens, die geplanten Produkte und deren Marktgerechtigkeit, also die Nachvollziehbarkeit der Prämien. Das Verfahren hatte rund ein Jahr gedauert.

Tarife über Plattformen, Maklerprogramme und Vergleicher zugänglich

Stephen Voss (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Wir werden die neuen Kfz-Produkte in den kommenden Wochen dem gesamten Maklermarkt zugänglich machen“, bestätigte auf Anfrage Vertriebs- und Marketing-Vorstand Stephen Voss. So könnten sich Versicherungsmakler sowohl direkt anbinden, über Pools die Tarife abschließen oder aus Makler-Verwaltungsprogrammen den neuen Autoversicherer ansteuern.

Zudem sollen die Tarife über den Vergleichsrechner Nafi verfügbar sein. Trotz vollständig bestehender Abwicklungstechnik sind die Namen der Tarife noch nicht final definiert.

Möglicherweise folgen sie aber den PHV-Produkten von Neodigital. Hier gibt es beispielsweise „NEO“, „Optimal“ und „Spezial“, die mit „S“, „M“, „L“ und „XL“ noch spezielle Ausprägungen haben. Ob die Leistungen des neuen Kfz-Versicherers die Tarife der Huk-Coburg toppen, beantwortete Voss nicht. Er verwies aber auf den Start eines neuen Pay-As-You-Drive-Tarifs „noch im Sommer“ 2023.

„Denn dann startet zusätzlich eine eigene Telematik-Tarif-Generation mit neuen Funktionen und Features“, erläuterte Voss. Da die Autoversicherung 2023 wegen hoher Inflationsraten bei Reparaturen und Ersatzteilen deutlich teurer wird, ist das ein guter Moment, um den Wettbewerb in der Autoversicherung zu forcieren.

Es soll schon ein deutliches Sparpotential von zehn bis 30 Prozent geben. Stephen Voss, Neodigital

Zusammenarbeit mit Google, Amazon oder Facebook nicht ausgeschlossen

„Vielleicht zeigen auch große Makler Interesse, die für ihre riesigen Bestände etwas bauen wollen, das für sie besser ist als das Angebot von allen anderen Risikoträgern“, erläutert ein Huk-Coburg-Sprecher. Zudem sollen Versicherer angesprochen werden, die die Autoversicherung nicht mehr betreiben oder betreiben wollen.

Doch das Joint Venture könnte auch in eine ganz andere Richtung laufen und Internetgiganten wie Google, Amazon oder Facebook einen Weg in den deutschen Versicherungsvertrieb ebnen. Das schließt die Huk-Coburg jedenfalls nicht aus. Die Digitalgiganten benötigten bekanntlich extrem automatisierte Prozesse.

Der neue Telematik-Tarif soll für Fahrer jeden Alters offen sein. Daher können nicht nur jüngere Fahrer, die noch keinen hohen Schadenfreiheitsrabatt besitzen, sparen, sondern auch fitte Senioren. „Es soll schon ein deutliches Sparpotential von zehn bis 30 Prozent geben“, verspricht Voss.

Die Fahrweise will der Online-Anbieter über eine kleine Sende-Box im Fahrzeug ermitteln. Das Tool ist keine Eigenentwicklung, sondern werde dazugekauft. Solche Systeme wären am Markt leicht erhältlich. Voss machte deutlich, dass die Kfz-Tarife in vollem Umfang selbst entwickelt und verantwortet werden. „Wir sind hier auch Wettbewerber der Huk-Coburg“, so Voss.

Hohe Dunkelverarbeitungs-Quote

Möglich, dass der Newcomer dem Marktführer tatsächlich preislich Konkurrenz machen kann. Immerhin würden alle Sachversicherungen und künftig auch die Kfz-Versicherung fast vollständig dunkelverarbeitet. „Das ist die Basis unseres Geschäftsmodells“, so Voss.

Neodigital stehe für eine komplette Online-Verwaltung aller Verträge und der Schadenabwicklung und zeichne sich durch einen hohen Automatisierungsgrad in der Prozessbearbeitung aus.

Flottentarif mit Assekuradeur

Im privaten Bereich gibt es laut der E+S Rückversicherung AG rund eine Million Tarife mit Telematik-Charakter. Das entspricht einer Marktdurchdringung von lediglich rund zwei Prozent. Der private Telematik-Tarif der Neodigital Autoversicherung könnte auch für einen künftigen Flotten-Tarif hohe Bedeutung haben.

So sollen für den Gewerbetarif Fahr- und Bewegungsdaten der Firmen- und Dienstwagen mit einer Schadenursachenanalyse kombiniert werden. Anonym wird dann ein Fahrer-Score, also eine Punktebewertung, ermittelt. Danach richtet sich die Flottenversicherungs-Prämie. Bisher konnten sich Telematik-Tarife im gewerblichen Flottengeschäft nicht durchsetzen.