MRH Trowe steigt in das Geschäftsfeld Unternehmensfinanzierungen ein

7.5.2025 – Im Rahmen seines ganzheitlichen Beratungsansatzes will MRH Trowe mittelständische Unternehmen nun auch verstärkt zu Themen wie Fremdfinanzierung beraten. Dafür hat sich der Gewerbemakler in Debt Advisory Partners eingekauft.

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) beteiligt sich rückwirkend zum 1. Januar 2025 an der Debt Advisory Partners GmbH aus Frankfurt am Main. Damit erweitert MRH Trowe ihr Geschäftsfeld Finance und steigt in den Bereich Corporate Finance ein, wie das Unternehmen mitteilt.

Debt Advisory Partners ist eine auf Fremd- und Eigenfinanzierung spezialisierte Beratungsgesellschaft. Sie unterstützt mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Investoren bei der Strukturierung und Beschaffung von Kapital – sowohl durch Fremd- als auch durch Eigenmittel.

Die Zielgruppe umfasst Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Das Beratungshaus begleitet Projekte, bei denen frisches Kapital benötigt wird – etwa zur Überbrückung von Engpässen oder für die Finanzierung von Wachstumsschritten, insbesondere bei Start-ups.

MRH Trowe hält derzeit fünf Prozent der Anteile

Philipp Widmaier (Bild: Debt Advisory Partners)

Debt Advisory wurde im Juli 2024 von Philipp Widmaier gegründet, einem Manager mit langjähriger Expertise im Bereich Beratung. Von April 2018 bis September 2024 war er laut Linkedin-Profil für die Unternehmensberatung Goetzpartners tätig, davor unter anderem in leitender Funktion für die Pricewaterhousecoopers GmbH und die Commerzbank AG.

Goetzpartners geriet in eine schwere Krise, als die Gründer Stephan Goetz und Stefan Sanktjohanser im September 2023 wegen mutmaßlichen Betrugs im Fall der Textilfirma Sympatex in Untersuchungshaft kamen. Aktuell müssen sie sich vor dem Landgericht München I verantworten, wie Der Spiegel berichtet. Das Unternehmen wurde nach Eigentümerwechsel in Fortlane Partners GmbH umbenannt.

Laut Handelsregistereintrag vom 23. April 2025 hält die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG (MRH Trowe) fünf Prozent des Stammkapitals an Debt Advisory. Die restlichen 95 Prozent gehören der Woodpecker Invest GmbH, deren Geschäftsführer ebenfalls Philipp Widmaier ist. Das Stammkapital beträgt aktuell 26.316 Euro.

Ganzheitlicher Beratungsansatz

Doch was verspricht sich MRH Trowe von der Beteiligung? Bereits im März hatte Vorstandssprecher Ralph Rockel bei einem Vortrag in Leipzig angekündigt, dass der auf Gewerbelösungen spezialisierte Großmakler sein Engagement im Bereich Finance ausbauen wolle (VersicherungsJournal 11.3.2025).

MRH Trowe verfolgt einen 360-Grad-Betreuungsansatz, der drei spezialisierte Geschäftsfelder umfasst:

das Versicherungsgeschäft im engeren Sinne, etwa die Absicherung von Bilanz-, Compliance- und Fuhrpark-Risiken in Unternehmen,

die Bereitstellung von Benefits wie der betrieblichen Altersvorsorge und Krankenversicherung zur Mitarbeiterbindung sowie

die Bereitstellung von Finanzierungslösungen.

In den letzten Jahren ist MRH Trowe durch gezielte Zukäufe stark gewachsen und erzielt derzeit einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro. Rockel erwartet, dass sich der Gewerbemakler-Markt in den kommenden Jahren zunehmend konsolidieren wird, wobei größere Maklerunternehmen zunehmend kleinere aufkaufen oder verdrängen werden.

Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten […] wächst der Bedarf an maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. Ralph Rockel, Vorstandssprecher MRH Trowe

Mittelstand hat wachsenden Bedarf für Beratungsangebote

Ralph Rockel (Bild: MRH Trowe)

Im Bereich Debt Advisory sieht Rockel ein wichtiges Wachstumsfeld: die Unterstützung mittelständischer Unternehmen, Investoren und anderer Institutionen dabei, Schulden und Finanzierungen zu verwalten und zu organisieren.

„Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Beratungsangebot zu erweitern und gezielt auf steigende Anforderungen des Marktes zu reagieren“, erklärt Rockel. „Unsere Kunden erwarten heute eine Gesamtlösung für Finanz- und Risikothemen aus einer Hand.“

Er verweist auf das schwierige Marktumfeld: „Wirtschaftlich unsichere Zeiten, in denen die Marktentwicklungen dynamisch und unvorhersehbar sind.“ In solchen Zeiten wachse auch der Bedarf an maßgeschneiderten Beratungsangeboten.

„Gemeinsam mit Debt Advisory Partners stehen wir unseren Kunden nun auch bei strategischen Finanzierungsentscheidungen beratend zur Seite – indem wir sie in Wachstumsphasen begleiten oder strukturierte Finanzierungskonzepte für komplexe Unternehmenssituationen entwickeln“, sagt der Vorstandssprecher.