Lebensversicherung: Externer Run-off nimmt Fahrt auf

18.7.2022 – Immer mehr Versicherer steigen aus den Altpolicen aus. Der Zeitpunkt ist günstig. Die Zinsen steigen. Damit werden die Altbestände wohl auch für die Aufkäufer wieder interessant. Zudem erwarten die Lebensversicherer nicht mehr so viel öffentliche Kritik. Der Run-off ist längst salonfähig. Immerhin wird er behördlich überwacht und es gibt wenig Kritik an den bisherigen Verkäufen. Die Lebensversicherer wollen sich befreien, denn sie müssen sich künftig dem Mega-Trend Nachhaltigkeit stellen.

Der Bestandsverkauf von Lebensversicherungen, der externe Run-off, nimmt Fahrt auf. Jetzt hat die Axa Lebensversicherung AG angekündigt, einen Teilbestand von rund 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen an die Athora Lebensversicherung AG zu übertragen. Die ist auf die Verwaltung geschlossener Bestände spezialisiert (VersicherungsJournal 15.07.2022).

Damit steigt die Assekuranz vom internen in den externen Run-off um. Denn der Bestand der ehemaligen DBV-Winterthur Leben, die seit 2006 zum Axa-Konzern gehört, ist bereits seit knapp zehn Jahren für das reine Neugeschäft geschlossen. Neue Verträge für Beamte und den öffentlichen Dienst werden bereits seit 2013 über die Marke DBV bei der Axa Lebensversicherung abgeschlossen.

Mit der Transaktion, die Deckungsrückstellungen in Höhe von rund 14 Milliarden Euro überträgt, will die Axa nach eigenen Angaben ihr Finanz- und Risikoprofil für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts in der Lebensversicherung stärken. „Der strategische Fokus liegt dabei weiterhin auf fondsgebundenen beziehungsweise kapitalmarktnahen sowie biometrischen Produkten in der privaten und betrieblichen Altersversorgung“, teilte das Unternehmen mit.

Run-off-Markt nimmt Fahrt auf

ZRC-Geschäftsführer Carsten Zielke

(Bild: Zielke Research)

Erst Ende Juni hatte die Zurich Gruppe Deutschland bekannt gegeben, dass sie ihren Bestand an traditionellen Lebensversicherungs-Policen an die Abwicklungsplattform Viridium Group GmbH & Co. KG verkauft. Die Transaktion umfasst rund 720.000 traditionelle Verträge mit einer Deckungsrückstellung von rund 20 Milliarden Euro (24.6.2022).

„Mit dem Axa-Deal scheint nun tatsächlich nach der Zürich der Run-off-Markt ins Laufen zu kommen“, kommentiert Dr. Carsten Zielke von der Zielke Research Consult GmbH die Entwicklung.

Auch wenn die Signal-Iduna Gruppe Ende 2021 mit der Gründung der Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft und der wesentlichen Einstellung des Neugeschäfts für die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. noch einen anderen Weg gegangen ist (2.12.2021).

Verkäufer entlasten sich von Garantien

Für die Verkäufer entfallen durch einen externen Run-off erhebliche Garantielasten. Zielke: „Sie können nun in einem freundlicheren Zinsumfeld das Feld neu bestücken.“ Für den Aufkäufer Athora sei der Deal wichtig. Denn seit der Übernahme des Bestandes der Delta Lloyd habe ein „großer Wurf“ gefehlt.

Der externe Run-off sei für Versicherungsnehmer nicht unbedingt schlecht, da der große Block der Vertriebskosten wegfalle.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bewertet externe Transaktionen positiv. „Ein Bestandsverkauf – der streng von der Bafin überwacht wird – kann Vorteile für alle Beteiligten haben.

Eine spezialisierte Plattform kann Synergien nutzen, wenn mehrere kleine Bestände zu einem großen zusammengeführt werden“, erläuterte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Er verweist zudem darauf, dass die Lebensversicherer die geschlossenen Verträge weiterhin erfüllen und die garantierten Leistungen zahlen müssen.

Keine Komplikationen bekannt

Längst ist hinsichtlich des externen Run-offs eine gewisse Gelassenheit in der Öffentlichkeit eingekehrt. Denn bei den vergangenen Bestandsübernahmen – etwa beim 2018 erfolgten Verkauf von rund vier Million Verträge der ehemaligen Generali Lebensversicherung an die Viridium Gruppe – gab es keine besonderen Beschwerden.

Das bestätigte 2020 sogar die ehemalige Bundesregierung. Mit den bislang sieben von der Bafin genehmigten Run-off-Geschäften gebe es offensichtlich keine Komplikationen (24.07.2020). Daher werde auch ein Sonderkündigungsrecht abgelehnt, dass der Bund der Versicherten e.V. (BdV) und der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. gefordert hatten (28.08.2019).

Nach der Auflistung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) hatten die im Run-off befindlichen Versicherten 2018 einen Anteil an den Erträgen von 94,3 Prozent und an den Rohüberschüssen (nach Finanzierung der Zinsgarantien) von 83,6 Prozent. Und die Aufkäufer werben für ihr Geschäftsmodell.

So hat Viridium eine Statistik veröffentlicht, nach der die Reduktion der Kosten, die Verbesserungen der Kapitalanlage und die Stabilisierung der Risikoergebnisse zu höheren Rohüberschüssen führt. Daran würden die Kunden nach Maßgabe der Mindestzuführungs-Verordnung partizipieren.

Überschüsse vor und nach Übernahme (Screenshot: Viridium-gruppe.com).

Zum Vergrößern Bild klicken.

Managementkapazitäten werden frei

Lars Heermann (Bild: Guido Schiefer)

„Bei einem externen Run-off setzt das abgebende Unternehmen zugleich Managementkapazitäten frei, die es dann für strategische Zukunftsfelder statt für eine lang andauernde Vergangenheitsbewältigung einsetzen kann“, erläutert Lars Heermann, Experte für die Personenvorsorge bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Der interner Run-off komme eher aus Reputationsgründen in Betracht. Diese Gründe dürften wie schon dargestellt aber eine immer geringere Rolle spielen – auch wenn die Assekuranzen ihre „Deals“ immer am Freitagnachmittag bekannt geben, um möglicherweise das kritische Nachfragepotential zu schwächen.

Das Thema ist aber laut Heermann sehr vielschichtig. Dies zeigen die Assekurata-Analysten sehr umfangreich in der 2021 durchgeführten Studie „Run-off in der Lebensversicherung“. Hier hat Assekurata die Aufkäufer einer empirischen Kennzahlenuntersuchung unterworfen (17.11.2021).

Internet und externen Run-off im Wettbewerb

Constantin Papaspyratos

(Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Nach Einschätzung von Verbraucherschützern wären die Lebensversicherer beim Run-off aber immer noch in einer Experimentierphase.

„Der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Run-off-Modellen „intern“ und „extern“ hat noch keinen Sieger hervorgebracht“, meint Constantin Papaspyratos Chefökonom beim Bund der Versicherten e.V. (BdV).

Offensichtlich hätten es die Lebensversicherer noch nicht geschafft, die Vor- und Nachteile dahingehend zu bewerten, welche Lösung die „bessere“ sei. Papaspyratos: „Das ist beunruhigend, weil die Kundinnen und Kunden die Konsequenzen dieses „Experiments“ mittragen müssen.“

Der Verbraucherschützer geht davon aus, dass vor allem der Trend zur Nachhaltigkeit die Lebensversicherer zu weiteren Run-offs motivieren wird. Dies zeige etwa die Signal-Iduna und auch die Zurich hätte sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Trend zur Nachhaltigkeit spielt eine Rolle

Mit dem Verkauf von Altbeständen können sich Versicherer so auch von nicht nachhaltigen Kapitalstöcken befreien. „Es ist damit zu rechnen, dass es weitere Transaktionen geben wird“, schätzt auch Berater Zielke.

Und auch Assekurata-Analyst Heermann betont: „Die aktuellen Entwicklungen sind ein Beleg dafür, dass der Run-off-Markt wieder in Bewegung kommt.“

Dass ein Bestandsverkauf aber keine einfache Angelegenheit ist, zeigt ein Datum in der aktuellen Pressemitteilung der Axa. So soll der DBV-Bestand endgültig erst im Jahre 2028 übertragen werden. Viel Zeit für die Axa, den Ablauf zu bewerten und vielleicht mit weiteren Beständen in den externen Run-off einzusteigen.

Immerhin entspricht das nun übertragene Portfolio nach Angabe des Unternehmens „nur“ rund einem Fünftel des Gesamtbestandes an Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen im Konzern – gemessen an den gebuchten Beitragseinnahmen.