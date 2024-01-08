Lebensversicherer Youplus stellt Neugeschäft ein

17.10.2025

Der Liechtensteiner Versicherer Youplus Assurance AG hat entschieden, sein Neugeschäft zum 13. Oktober 2025 einzustellen. Das geht aus einer Mitteilung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) vom Donnerstag hervor. Der Versicherer ist eine Tochter der Schweizer Youplus Holding AG.

Bestehende Versicherungsverträge sollen laut der Aufsichtsbehörde geordnet abgewickelt oder auf andere Gesellschaften übertragen werden.

In den deutschen Markt trat der Lebensversicherer 2023 ein; die Youplus Assurance AG, Zweigniederlassung Deutschland, hat ihren Sitz in Köln (VersicherungsJournal 11.1.2023). Er ist hierzulande auf Gruppenverträge für Unternehmen spezialisiert, zum Beispiel die Absicherung der Mitarbeiter für den Todes- oder Erwerbsunfähigkeitsfall. Ständiger Vertreter und Hauptbevollmächtigter ist Dr. Jan Möller (48).

Bei dem Lebensversicherer zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren ein hoher Restrukturierungsdruck, wie aus dem Geschäftsbericht 2024 (PDF, 909 KB) hervorgeht: