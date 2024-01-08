WERBUNG

Lebensversicherer Youplus stellt Neugeschäft ein

17.10.2025

Der Liechtensteiner Versicherer Youplus Assurance AG hat entschieden, sein Neugeschäft zum 13. Oktober 2025 einzustellen. Das geht aus einer Mitteilung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) vom Donnerstag hervor. Der Versicherer ist eine Tochter der Schweizer Youplus Holding AG.

Bestehende Versicherungsverträge sollen laut der Aufsichtsbehörde geordnet abgewickelt oder auf andere Gesellschaften übertragen werden.

In den deutschen Markt trat der Lebensversicherer 2023 ein; die Youplus Assurance AG, Zweigniederlassung Deutschland, hat ihren Sitz in Köln (VersicherungsJournal 11.1.2023). Er ist hierzulande auf Gruppenverträge für Unternehmen spezialisiert, zum Beispiel die Absicherung der Mitarbeiter für den Todes- oder Erwerbsunfähigkeitsfall. Ständiger Vertreter und Hauptbevollmächtigter ist Dr. Jan Möller (48).

Bei dem Lebensversicherer zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren ein hoher Restrukturierungsdruck, wie aus dem Geschäftsbericht 2024 (PDF, 909 KB) hervorgeht:

  • Der Versicherer schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem deutlichen Verlust ab. Unter dem Strich stand ein Minus von 43,1 Millionen Schweizer Franken (40,5 Millionen Euro zum Umrechnungskurs des Bilanzstichtags), nachdem bereits im Vorjahr ein Defizit von 29,2 Millionen Franken (27,1 Millionen Euro) zu verzeichnen war.
  • Um die Stabilitätsanforderungen der Finanzmarktaufsicht zu erfüllen, musste die Aktionärin im Berichtszeitraum zudem einen Kapitalzuschuss von 14,4 Millionen Franken leisten.
  • Die Bilanzsumme blieb 2024 mit 2,9 Milliarden Franken (2,73 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.
  • Die Prämieneinnahmen der deutschen Niederlassung beliefen sich zum Jahresende 2024 auf 1,58 Millionen Franken beziehungsweise umgerechnet 1,48 Millionen Euro, was gegenüber 2023 einen Zuwachs von rund 68 Prozent bedeutete.

Mirko Wenig

