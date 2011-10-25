Kravag-Gesellschaften erhalten neuen Vorstand

19.12.2025

Sebastian Mederer wird zum 1. Januar 2026 Vorstand der Kravag Allgemeine Versicherungs-AG, der Kravag Logistik Versicherungs-AG und der Kravag-Sach Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG. Das teilte die Konzernmutter R+V Versicherung AG der Presse mit. Die Aufsichtsräte der drei Gesellschaften haben den 44-Jährigen für fünf Jahre berufen.

Mederer folgt auf Michael Busch, der seit 2010 den Posten innehatte (VersicherungsJournal 5.1.2010). Er verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand.

Sebastian Mederer (Bild: Kravag)

Sebastian Mederer ist seit mehr als zehn Jahren bei der Konzernmutter R+V Versicherungen in Führungspositionen tätig. Derzeit leitet er den Bereich Firmenkunden Komposit bei dem genossenschaftlichen Versicherer. Diese Aufgabe hatte er bereits in diesem Jahr von seinem Vorgänger Michael Busch übernommen.

Er wird den Bereich Firmenkunden Komposit auch weiterhin als Vorstand verantworten, wie ein Sprecher bestätigt.