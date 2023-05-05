Konzept & Marketing: Neue Geschäftsführerin kommt von der Allianz

10.11.2025
Der Assekuradeur Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH hat zum 1. November 2025 Henrike Wilkes als neue Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb ernannt. Das teilt das Unternehmen gegenüber der Presse mit.
Vor ihrem Wechsel zu Konzept & Marketing war die 48-jährige Managerin 17 Jahre lang für verschiedene Gesellschaften der Allianz-Gruppe tätig, überwiegend in leitender Funktion. Ihre Schwerpunkte lagen dabei auf dem Vertrieb und auf internationalen Projekten. Zuletzt verantwortete sie bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG eine große Einheit im Kundenservice.
Wilkes hat ein Diplom in International Business von der International School of Management (ISM) und einen MBA der südafrikanischen Stellenbosch Business School bei Kapstadt, den sie mit Auszeichnung abschloss.
Wilkes übernimmt die Funktion von Marcel Lütterforst (44), der sich künftig auf die Produktstrategie, Versichererkooperationen und den Ausbau des Bestandsoptimierungsservice konzentrieren will. Die Geschäftsführung wird ergänzt durch Mario Brehme (54), der IT und Finanzen verantwortet, sowie Nadine Brehme (46), die für die Administration zuständig ist.
Die neue Geschäftsführerin bezeichnet Konzept & Marketing als „hochprofessionell aufgestelltes Unternehmen mit Herz“. In der Zusammenarbeit mit den Partnern im Maklermarkt sei ihr besonders wichtig, „dass der Mensch im Mittelpunkt steht und Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet“, lässt sich Wilkes zitieren.
