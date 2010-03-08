Konrad Schmidt wird Geschäftsführer bei VFM

17.3.2026
Die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH bestellt Konrad Schmidt per 1. Juni zum Geschäftsführer. Zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Leiter Veranstaltungs- und Produktpartnermanagement übernimmt der bisherige Prokurist das Marketing. Schmidt war 2024 von der BBG Betriebsberatungs GmbH zu dem Vermittlungsunternehmen gekommen (VersicherungsJournal 8.1.2024).
Weitere Geschäftsführerin wird Ulla Dörfler, die bereits seit 2008 im Unternehmen ist. Sie übernimmt neben ihrem bisherigen Ressort Partnermanagement und Vertrieb die Führung der Versicherungskompetenzcenter, bei denen es um die Versicherungsprodukte und die Betreuung der Kooperationspartner geht.
Syndikusanwalt und Prokurist Alexander Retsch werde die Geschäftsleitung insbesondere bei Nachfolgethemen, in der Unternehmensberatung für Kooperationspartner sowie im Bereich AO-plus unterstützen, teilte das Unternehmen mit.
Unternehmenschef Klaus Liebig wolle sich zukünftig mehr um den Markenkern als familiären Verbund kümmern. Geschäftsführer Robert Schmidt werde sich noch stärker auf die IT und das Maklerverwaltungsprogramm „Keasy“ konzentrieren.
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