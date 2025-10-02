Karsten Allesch kündigt Abschied beim DEMV an

2.10.2025

Karsten Allesch, Mitgründer und Geschäftsführer der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, hat angekündigt, sich aus dem operativen Geschäft des Netzwerks zurückzuziehen. Als Grund nennt der 43-Jährige private Motive: Er wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Meine Kinder sind in einem Alter, in dem sie noch etwas mit mir unternehmen möchten – diese Zeit möchte ich künftig intensiver mit ihnen erleben“, erklärt Allesch.

Wann genau der Rückzug erfolgen wird, ist bislang offen. Einen festen Zeitpunkt habe der scheidende Geschäftsführer bewusst offengelassen, heißt es. Stattdessen wolle er seine Aufgaben Schritt für Schritt übergeben – „verantwortungsvoll und ohne Eile“.

Allesch gründete den DEMV im Jahr 2009 gemeinsam mit Fabian Fritz. Beide führen das Unternehmen seitdem gemeinsam. Nach eigenen Angaben haben sich aktuell mehr als 7.000 Maklerunternehmen dem Verbund angeschlossen. Fritz soll die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Unternehmens zukünftig allein übernehmen.

Karsten Allesch (Bild: DEMV)

Nachdem die Beteiligungsgesellschaft HG Capital LLP im Jahr 2022 eine Mehrheit am DEMV übernommen hatte (VersicherungsJournal 30.9.2022), wurde das Unternehmen gemeinsam mit der Fonds Finanz Maklerservice GmbH in die Infitech GmbH integriert. Der Gruppe will Allesch laut Pressetext als „Shareholder und Sparringspartner“ erhalten bleiben – in welchem Umfang, wird jedoch nicht berichtet.

Seit 2022 habe sich der Umsatz des DEMV verachtfacht, heißt es im Pressetext. „Ich verspüre Wehmut, weil dieser Abschnitt endet, aber gleichzeitig Vorfreude auf das, was kommt. Ich bin unendlich dankbar, dass ich Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte sein durfte“, resümiert Allesch. Er dankt allen kooperierenden Maklern und Versicherungsgesellschaften.